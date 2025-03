Slovenski atleti izjemno motivirani pred svetovnim prvenstvom

"Ta medalja mi pomeni veliko. Ko sem leta 2021 osvojila svojo prvo veliko člansko medaljo in dve leti pozneje še drugo na dvoranskem EP, sem si dejala, da mi bo sedaj steklo. A medalje niso samoumevne. V lanski olimpijski sezoni sem imela veliko poškodb in mi je samozavest malo upadla. Po dobrem načrtu in pripravah pa sem to zimo znova dobro pripravljena in brez poškodb. Na EP sem poleg medalje dosegla normi za SP na prostem in v dvorani, kar me zelo veseli," je na novinarski konferenci povedala Šutejeva.