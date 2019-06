Slovenski dirkač na hrvaškem reliju za las ušel tragediji, ko mu je nasproti pripeljal 'pobegli' voznik

"V takem trenutku drugega kot f*k ne moreš reči," nam je v pogovoru priznal Idrijčan. "Koncentracija mora biti stoodstotna. Ne glede na stanje na cesti, je treba vse korektno oddelati in zbrano odpeljati," nam je povedal Rok Turk, ki mu tudi hrvaški mediji priznavajo izjemno reakcijo ob nepričakovanem dogodku. "Ko se kasneje enkrat zaveš, potem ti ne more biti vseeno. Tokrat se je srečno izšlo. Imela sva srečo, avto je zanihal, a na srečo na desni strani ni bilo jarka, tako da sem lahko z minimalno potezo avto precej prestavil," je razložil Turk, ki je kot prvi Slovenec po treh desetletjih na 45. izvedbi najstarejšega relija na Hrvaškem kljub neljubemu dogodku zmagal. Ta ocenjuje, da je bila pri nepovsem razviti peti prestavi hyundaia i20 R5 hitrost približno 140 kilometrov na uro. Trčenje pri takšni hitrosti bi najverjetneje pustilo hude posledice. Kako hitro se je vse skupaj zgodilo, si lahko ogledate na zgornji, vdelani povezavi.

Nespametni voznik golfa ušel organizatorjem

Do tragedije bil lahko prišlo, ker je eden od lokalnih junakov z golfom prebil zaporo organizatorja in ni upošteval navodil redarjev. Vse skupaj se je zgodilo na samem zaključku preizkusa steze, tako da tudi hitro ukrepanje organizatorjev, ki so javili prvem sodniku, da je nekdo ušel zapori, ni bilo dovolj, da bi Turk in Kacinova prejela pravočasno opozorilo. "Tudi organizatorji so bili presenečeni, a so kasneje zahtevali posnetke in postopali v skladu s pravili. Posnetek so izročili policiji, ki bo skušala izslediti voznika," nam je pojasnil Turk.