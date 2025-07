Slovenski dirkaški up Mark Kastelic znova navdušil

Ko je na polovici dirke prišlo do menjave voznikov in je volan v svoje roke prevzel Kastelic, je večkrat prehitel italijanskega dirkača D'Asteja. Nato je Kastelic vodstvo dirke prevzel trdno v svoje roke, italijanski konkurent pa je povsem odnehal. Ko je enkrat prešel v vodstvo, je Kastelic še stopnjeval svoj ritem in se oddaljil zasledovalcem. Do konca dirke je le še nadzoroval svojo prednost in jo z dobrimi časi krogov celo povečeval. V cilj je za zmago pripeljal kar 25 sekund pred drugouvrščenim.

"Za mano je odličen dirkaški vikend. Kaj več kot dve zmagi in stoodstoten izkupiček točk si ne bi mogel želeti. Pred začetkom dirkaškega vikenda bi težko verjel, da bo tako, saj smo še pred tednom dni na dirki v Belgiji imeli veliko smole. Kakorkoli, naš dirkalnik je tokrat deloval odlično in zahvala za uspeh, ki sva ga dosegla skupaj z italijanskim sodirkačem Lorenzom Toccijem, gre tudi na račun moštva Mapetrol Lema racing, kjer so v le tednu dni spremenili in popravili moj dirkalnik. Steza v Monzi mi ustreza in sam izredno rad dirkam na legendarnih dirkališčih, kot je recimo Monza ali pred tem Imola, kjer sem tudi osvojil zmago. Monza je hitra steza in rad imam dirkališča, kjer avto lahko razvije visoke hitrosti. Naslednja dirka, ki nas čaka, je ponovno v Italiji in to je dirka v Misanu, kjer pa je steza speljana na precej manjšem prostoru. Gre za stadionsko dirkališče, ki našemu avtomobilu ni tako pisano na kožo, zato se moramo na to dirko zares dobro pripraviti. To je del dirkaškega športa, da včasih nastopaš na dirkališčih, ki so ti bolj in drugič manj naklonjena. Vesel sem, da smo tu v Monzi izkoristili vikend in uspeli dvakrat zmagati," je po zmagi dejal Kastelic.