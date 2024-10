Slovenski dvoboj: Kavčič ali Mačkovšek?

"Njihova ekipa se je v primerjavi z lansko sezono precej spremenila. Imajo novega trenerja, nove igralce in seveda nov način igre. Mislim, da so veliko boljši kot pred enim letom, in da je pred nami razburljiva in precej zahtevna tekma. Morali bomo odigrati vrhunsko, če želimo ponoviti uspeh iz lanske sezone. V tej sezoni so že dokazali, da imajo vse, kar je potrebno za to tekmovanje, za tekme v gosteh. Imajo pravi značaj," je pred tekmo povedal vratar Zagreba, Matej Mandić. Spremljajte dogajanje na VOYO.