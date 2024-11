Slovenski e-športniki na olimpijske igre kot člani OKS

E-šport se po vsem svetu hitro razvija in postaja ena najpomembnejših panog zabavne industrije, pri nas pa se še zmeraj sooča s številnimi izzivi. Kljub temu bodo slovenski e-športniki prihodnje leto odpotovali v Savdsko Arabijo na premierne olimpijske igre in tam zastopali Olimpijski komite Slovenije (OKS).

E-športna zveza Slovenije na mediteranskih igrah avgusta v Libiji FOTO: E-športna zveza Slovenije icon-expand

Svetovni e-športni trg z visoko stopnjo profesionalizacije, veliko gledanostjo in milijonskimi nagradnimi skladi privablja tako profesionalne igralce kot podjetja, ki vlagajo v ekipe, turnirje in objekte. V nekaterih državah, kot so ZDA, Kitajska, Južna Koreja in Švedska, se ponašajo z močno infrastrukturo, vključno z namensko zgrajenimi e-športnimi arenami, profesionalnimi akademijami in odmevnimi vlagatelji. Ekipe imajo na voljo vrhunske pogoje za treninge, strokovno podporo in medicinsko oskrbo. V Južni Koreji je e-šport že dolgo družbeno priznan, profesionalni igralci pa so obravnavani kot nacionalni junaki in zvezdniki.

Na drugi strani se slovenska e-športna scena še vedno sooča s številnimi izzivi, vključno s financiranjem, pomanjkanjem infrastrukture in socialnimi predsodki, saj številni e-šport še vedno dojemajo zgolj kot obliko zabave. Kljub napredku v prizadevanjih E-športne zveze Slovenije (EŠZS) za povečanje podpore in prepoznavnosti e-športa ta še vedno ni priznan kot polnopravna športna dejavnost – igralci ne prejemajo enakih socialnih ugodnosti in podpore kot v tujini. Slovenci na olimpijske igre kot člani OKS V sklopu mednarodnega dogajanja bodo prihodnje leto v Savdski Arabiji potekale premierne olimpijske e-športne igre. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je to pobudo napovedal letos med olimpijskimi igrami v Parizu in za ta dogodek sklenil 12-letno partnerstvo s savdsko nacionalno olimpijsko organizacijo. Pod okriljem OKS bodo tam nastopili tudi slovenski e-športniki, ki imajo po besedah vodilnih pri EŠZS "glede na sposobnosti in znanje dobre možnosti za vrhunske uvrstitve".

Slovensko državno prvenstvo EŠZS že peto leto zapored organizira slovensko državno prvenstvo v e-športih, ki postaja osrednji dogodek za slovenske e-športne navdušence in igralce. Prvenstvo združuje najboljše ekipe in posameznike v državi ter jih povezuje v tekmovalnem duhu na visokem nivoju. Trenutno poteka prvenstvo v priljubljeni igri Valorant, kjer so bili pretekli teden uspešno zaključeni prvi trije krogi. Tekmovanje, ki ga spremlja vedno več gledalcev in podpornikov, je odlična priložnost za razvoj mladih talentov, ki se želijo uveljaviti na domači in mednarodni sceni.

Finale slovenskega državnega prvenstva v igri Counter Strike 2 FOTO: E-športna zveza Slovenije icon-expand