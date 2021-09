Slovencem bron za začetek bojev v Bratislavi

V konkurenci kajakašev so zlato odličje osvojili Francozi (91,64), drugi so bili Slovaki (+1,85), tretji pa Slovenci (+3,20). "Je lep začetek, čeprav je malce grenkega priokusa, ker nihče ne ve, kje smo udarili, tudi na videu se ne vidi ničesar, ampak niso želeli spremeniti odločitve," je imel Kauzer po finalu mešane občutke.

"Na koncu smo bili tretji in ne drugi. Ne glede na to, kolajna je kolajna, moštvene vožnje so vedno tombola, vse mora 'zlaufati'. Tudi danes smo lahko videli, kako hitro se lahko pripeti napaka. Jiri Prskavec, ki je aktualni olimpijski prvak, je šel mimo vrat. S tem so nam Čehi dali možnost, da smo na stopničkah. Super. Zdaj pa upam, da bomo v tem ritmu nadaljevali do konca SP," je še dejal.

Osemintridesetletni Kauzer je v Tokiu ostal brez olimpijskega finala in ni ponovil vožnje iz Ria leta 2016, ki mu je prinesla prvo olimpijsko srebro. V Bratislavi je osvojil svojo še šesto kolajno na SP, tretji ekipni bron po Penrithu 2005 in Pauju 2017.

"Vsako odličje je lepo, če ga osvojiš. Zelo sem vesel, da smo z Martinom in Nikom na takšen način odprli SP, upam, da nam bo to dalo dodatni zagon, da se še bolj pripravimo za posamične vožnje in tudi tam vsi trije oddelamo, kot je treba," si Kauzer želi vrhunske uvrstitve tudi v posamični preizkušnji.

"Deset let nazaj sem tukaj osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. A to je bilo 10 let nazaj. Vmes je bilo zelo veliko uspehov, neuspehov, lepih trenutkov, in zdaj je čas, da naredim nove."

Kajakašice in kanuisti tik pod odrom za zmagovalce

Pri kajakašicah je zlato pripadlo tekmovalkam iz Velike Britanije (101,24), srebro Čehinjam (+5,47), bron Slovakinjam (+6,48). Evo Terčelj, Uršo Kragelj in Ajdo Novak, ki so tekmovanje končale tik pod stopničkami, je od kolajne ločilo 51 stotink sekunde.

Med kanuisti so nosilci kolajn Francozi (95,34), ki so osvojili zlato, Čehi (+0,69) in Slovaki (+5,49). Slovenska trojka Benjamin Savšek, Luka Božič in Klemen Vidmar je tekmo končala na četrtem mestu (+6,66).

Med kanuistkami so bile najhitrejše Čehinje (110,43), srebro je šlo v Španijo (+1,57), bron v Rusijo (+7,62). Slovenke (+8,95) v postavi Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak so bile pete.