Slovenski floorballisti izgubili proti favoriziranim Dancem

OGLAS

Če so slovenski floorballisti januarja v kvalifikacijah za svetovno prvenstvi premagali Dansko s 3:2 je bilo tokrat drugače. Danci so pokazali, zakaj sodijo v krog reprezentanc, ki se bodo borile za medalje in gladko Premagali Slovence.

Danska - Slovenija FOTO: IFF icon-expand

Danska je pobudo prevzela že na začetku tekme in v prvi minuti dosegla prvi zadetek, a Slovenci so se dobro upirali in v 14. minuti izenačili. Premierni zadetek na SP (odkar je v veljavi nov sistem) je dosegel Gašper Triler. Do konca prve tretjine je za Dansko dvakrat zadel še Lukas Eldholm in ob prvem odmoru je semafor kazal 3:1. Z enakim delnim izidom se je končala tudi druga tretjina, v kateri je za Slovenijo zadel Blaž Tomc, in pred zadnjo je bil rezultat 6:2 za Dance. V tretji tretjini pa je slovenska izbrana vrsta nekoliko popustila in kljub drugemu zadetku Tomca na koncu izgubila z 10:3.

Danska - Slovenija FOTO: IFF icon-expand

"Lepo je bilo prvič zaigrati na svetovnem prvenstvu. Mislim, da smo si zaslužili uvrstitev na turnir, na katerega smo prišli neobremenjeni. Upali smo, da bomo presenetili Dance, tako kot smo jih v Škofji Loki, ampak so bili tokrat veliko bolje organizirani, mi pa smo naredili kar nekaj napak, ki so nas stale zadetkov. Danciso imeli tudi veliko bolj številčno podporo s tribun, a tudi mi smo imeli glasno podporo, za katero sem zelo hvaležen," je po tekmi za uradno spletno stran Mednarodne floorball zveze povedal Blaž Tomc, ki je bil izbran za igralca tekme na slovenski strani.

Blaž Tomc je dvakrat meril v polno FOTO: IFF icon-expand

Na SP v Malmöju se 16 reprezentanc meri v štirih skupinah. Najboljši dve reprezentanci iz skupin A in B v katerih igrajo najboljše reprezentance na svetu, si bodo zagotovile neposredno uvrstitev v četrtfinale, medtem ko bosta tretje- in četrtouvrščeni ekip skupin A in B igrali dodatni tekmi za preboj v četrtfinale z najboljšima ekipama iz skupin C in D. Tretje- in četrtouvrščeni ekipi iz skupin C in D bodo igrale tekme za razvrstitev med 13. in 16. mestom.

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF

icon-expand FOTO: IFF











































































Danska - Slovenija icon-picture-layer-2 1 / 39

Na drugi tekmi skupine D je Poljska s 5:4 premagala Tajsko. Tekme slovenske reprezentance na SP: Danska - Slovenija 10:3 9.12. Slovenija - Tajska 10.12. Slovenija - Poljska