Slovenski hokejisti proti Francozom za ohranitev teorije

Francozi so na papirju druga najmočnejša reprezentanca skupine E. Letos se jim je uspelo uspelo obdržati v elitni ligi svetovnega hokeja, na prvi tekmi v Rigi pa so z učinkovito igro s 7:2 nadigrali Ukrajince. V dvoboju s Slovenijo bodo papirnati favoriti, a ne tako izraziti, kot so bili Latvijci. Zagotovo gre za dve dokaj izenačeni ekipi, veliko bo odvisno od dnevne forme in nepotrebnih napak.

Slovenci so prvo tekmo proti Latviji odigrali solidno, a z eno veliko napako. Storili so preveč nepotrebnih prekrškov za izključitve, kar so gostitelji znali izkoristiti, z igralcem več so dosegli tri od štirih golov. Slovenci bodo morali biti proti Francozom bolj disciplinirali, manj presedeti na klopi za kaznovane igralce, saj so tudi Francozi proti Ukrajincem dokazali, da znajo spretno izkoriščati svoje priložnosti.

Slovenija in Francija sta stari znanki, predvsem s prijateljskih tekem in turnirjev. Odigrali sta 26 tekem, 15 jih je dobila Francija, 11 pa Slovenija. Zadnjič sta se ekipi merili v Parizu aprila letos, Slovenci so zmagali s 3:0. Gole so dosegli Rok Macuh, Jan Drozg in Matic Török. Dan pred tem so bili z 2:1 v medsebojni tekmi boljši Francozi.

Tekma se bo začela ob 15. uri.