Slovenski hokejisti v Latviji boljši od Belorusov

Slovenci, pri katerih je svoje delo odlično opravil vratar Matija Pintarič, ki so ga razglasili za igralca tekme, so se Belorusom vsaj delno oddolžili za poraz na svetovnem prvenstvu v Kazahstanu, takrat so izgubili z 1:4.

"Zelo, zelo sem zadovoljen. Pokazali smo veliko želje, drsanja, garanja. Imeli smo veliko priložnosti, vseh nismo izkoristili, zato smo na koncu trepetali za zmago. Pozna se, da nekateri igralci še niso bili v takih vlogah, nekateri so celo prvič z nami. Malce je bilo opaziti, da se bojimo zmagati, a končalo se je dobro, fantom pa moram le čestitati," je dejal selektor Kopitar.