Slovenski igralci florbola so si spet zagotovili nastop na SP

Slovenska izbrana vrsta je v skupinskem delu tekmovanja najprej premagala Madžarsko (2:0) in Ukrajino (10:6), nato pa je izgubila proti favorizirani Latviji (4. na svetovni lestvici) z 2:8. Slednja se je neposredno uvrstila na SP.

To je pomenilo, da morajo Slovenci v boj za tretje mesto na turnirju proti Norveški, ki je v skupini A zasedla drugo mesto za favorizirano Švico. Dvoboj je bil napet, v drugi tretjini so Norvežani povedli, Slovenci pa so v zadnji tretjini prišli do podaljška, v katerem golov ni bilo.