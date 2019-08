Slovenski jadralki ostali brez možnosti za odličja na SP

"Za nami je kar naporen in zanimiv teden regat. Skozi celoten teden je bil veter vedno močnejši in danes smo jadrali po 18 do 21 vozlih vetra, z ogromnim valom na oceanu,"sta sporočili Tina Mrak in Veronika Macarol. "Nekatere regate sva odjadrali odlično, v nekaterih pa naredili tudi kakšno napako. Včeraj in danes sva imeli po močnem vetru kar nekaj problemov z vožnjo v orco. Na prvo bojo nisva prihajali v ospredju, vendar sva krme odlično odvozili in pridobivali. Svetovno prvenstvo se ni odvilo tako, kot sva si zadali, vendar sva videli, katere so najine svetle točke in najine slabosti jadranja v pogojih tu na Japonskem, ki jih morava še popraviti. Potrudili se bova, da bova regato za medalje čim bolje odvozili,"sta dodali.

Po enajstih regatah sta jadralki portoroškega Pirata, ki sta bili proglašeni za najboljšo slovensko ekipo lanskega leta, zbrali 92 točk. Francozinji Camille Lecointrein Aloise Retronazimata na tretjem mestu 64 točk in ju tako v petkovi regati za odličja, ki šteje dvojno, Slovenski ne moreta več prehiteti v končnem vrstnem redu. V odločilnem plovu za odličja namreč nastopa le deset posadk.

Britanki zadržali vodstvo

Italijanki Elena Berta in Bianca Carusosta imeli na tretjem mestu pred današnjimi zadnjimi tremi regatami rednega dela 51 točk in sta bili le 11 točk pred Mrakovo in Macarolovo. Slednji sta bili danes 11., 8. in 12., kar so bile sicer dobre uvrstitve, vendar sta bili Italijanki že v uvodni regati dneva drugi, nato pa še 9. in 7. Kljub temu jima ni uspelo zadržati tretjega mesta, saj sta ju za štiri točke prehiteli Lecointrejeva in Retronazova. Francozinji, bronasti na OI v Riu, sta sredi maja letos na odprtem evropskem prvenstvu v San Remu zmagali in na evropskem prestolu nasledili Slovenki. Lecointrejeva in Retronazova sta predzadnji dan SP stopnjevali dosežke in sta bili 6., 3. in prvi.

Prvi dve mesti sta bili oddani že pred zadnjimi regatami. Vodstvo sta zadržali Britanki Hannah Millsin Eilidh McIntyre, a imata z 41 točkami le točko prednosti pred branilkama naslova in domačinkama Ai Kondo in Miho Jošioko. Slednji sta bili v zadnjih treh regatah 12., 5., in 3. Millsova, ki je bila z drugo flokistko zlata na prejšnjih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016, pa je z McIntyro nanizala 16. in dve četrti mesti. Edini slovenski predstavnici na prvenstvu bosta zadnji dan prvenstva tudi težko izboljšali svojo uvrstitev, saj imata na petem mestu Španki Silvia Mas Deparesin Patricia CanteroReina 74 točk, 18 več od Slovenk. Za njima sta na sedmem mestu z le petimi točkami zaostanka Poljakinji Agnieszka Skrzypulecin Jolanta Ogar, svetovni prvakinji leta 2017.