Slovenski kadeti četrti v Evropi: Ostaja stik z vrhom

Drugi del so začeli z neodločenim izidom proti Špancem (37:37), pot v polfinale pa potrdili proti Švedom (32:29). V borbi za finale so morali priznati premoč gostiteljem Hrvatom, ki so bili boljši s 26:22, na tekmi za bron pa se jim ni uspelo oddolžiti španskim tekmecem, ki so bili na tekmi drugega dela že v izgubljenem položaju, a nato z neverjetno vrnitvijo izsilili delitev točk. "Mislim, da smo se na prvenstvo zelo dobro pripravili. Fantje so bili od prvega dne na visoki ravni, skupaj smo preživeli kar mesec in pol. Z vsakim treningom smo si zaslužili končno uvrstitev. Na koncu nam je na žalost zmanjkalo nekaj energije, da bi posegli po odličju. Vseeno menim, da smo lahko ponosni na četrto mesto. Še ena generacija slovenskega rokometa je dokazala, da je v stiku z evropskim vrhom. Nestrpno pričakujem, kaj bodo fantje pokazali na mladinskem evropskem prvenstvu," je po prvenstvu za uradno spletno stran RZD dejal selektor mladih slovenskih rokometašev Saša Prapotnik.

Najboljši strelec Slovenije je bil Vid Miklavec, ki je Špancem natresel sedem zadetkov. Svoj strelski delež so proti Špancem dodali tudi Andraž Makuc (6 golov), Leon Gregorič (5 golov) in Simon Vidmar (3 goli). Mitja Janc je obračun s Španci zaključil pri dveh zadetkih, a v preostalih preizkusih dokazal, da je eden izmed najobetavnejših evropskih rokometašev svoje generacije. Srednji zunanji igralec, brat članskega reprezentanta Blaža Janca, je na sedmih tekmah dosegel 61 zadetkov. Nase je opozoril že v prvem delu, ki ga je zaključil s povprečjem 10,7 zadetka na tekmo, dokončno pa zablestel v prvem preizkusu s Španci, ki jim je z 18 streli natrosil neverjetnih 17 golov. "Na celotnem evropskem prvenstvu smo igrali dobro. Na turnir smo prišli pripravljeni, izognili smo se tudi hujšim poškodbam. Lahko smo veseli, da smo dosegli ta rezultat, in ponosen sem na vse fante. Tekma za tretje mesto se na žalost ni izšla po naših načrtih. Želeli smo si medaljo, a videlo se je, da so bile naše baterije prazne. Sreča se ni obrnila na našo stran, za najvišja mesta pa se bomo znova borili na naslednjem prvenstvu. Nagrada za najkoristnejšega igralca in naziv najboljšega strelca prvenstva mi pomenita ogromno. To je pokazatelj, da kakovostno treniram in sem na dobri poti. Brez takšne ekipe mi to ne bi uspelo. Zahvaliti se želim vsem soigralcem in trenerjem, ki so me spodbujali in podpirali na poti do tega priznanja," je povedal najkoristnejši igralec in strelec evropskega prvenstva Mitja Janc.