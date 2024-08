Slovenski kajakaš svetovni prvak v klasičnem spustu

Slovenija je tako že prvi dan prvenstva v Saberu prišla do zlate medalje. To špansko prizorišče je leta 2021 gostilo evropsko prvenstvo, zdaj pa se tam prvič merijo še za naslove svetovnih prvakov. V posamični preizkušnji klasičnega spusta je Simon Oven na izenačeni tekmi ugnal vse tekmece. S časom 17:33,71 je bil za štiri stotinke boljši od najbližjega zasledovalca Francoza Maxenca Barouha, bron pa je osvojil Belgijec Leo Montulet, ki je zaostal za 55 stotink.

"Ko smo imeli tu evropsko prvenstvo leta 2021, nisem bil najbolj uspešen. Zdaj je bilo veliko boljše, saj sem vedel, kakšna je proga. Voda je zelo mrzla, zaradi česar je zaveslaj veliko trši, veliko bolj ti zabije roke. Vzel sem drugo veslo, nekoliko krajše, z nekoliko mehkejšim ročajem, tako da sem že s tem veliko naredil. Pripravljen sem bil zelo dobro. Celo poletje sem trdo treniral, vsi testi, ki sem jih opravil, so bili zelo dobri. Vse je bilo, kot mora biti. Klasika tu ni tako zahtevna, vse je zelo fizično. Vedel sem, da bo dobra vožnja, da bo zmagovalna, pa nisem vedel," je dejal novopečeni svetovni prvak.

V konkurenci kajakašev je nastopil še Tjaš Til Kupsch, ki je zasedel 16. mesto. Anže Urankar in Nejc Žnidarčič nista nastopila, vse moči bosta usmerila v petkov in sobotni program, ko so na vrsti tekme v sprintu.

V konkurenci kajakašic so bile na startu tri Slovenke. Ana Šteblaj je z nekaj več kot pol minute zaostanka za zmagovalko zasedla 14. mesto. Hana Bedernjak se je uvrstila na končno 31. mesto, sicer slalomistka Lea Novak pa je bila mesto za njo. Naslov svetovne prvakinje v klasiki si je priveslala Francozinja Claire Bren.