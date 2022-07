Slovenski kanuisti postali svetovni prvaki!

Po izjemnem uspehu slovenskh kajakašic, so za še večjega pskrbeli slovenski kanuisti. Ti so v zasedbi Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič postali svetovni prvaki v slalomu na divjih vodah. Slovenske kanuistke pa so skoraj dopolnile uspeh moških, vendar so se na koncu morale zadovoljiti s četrtim mestom.

Z vožnjo brez napake, ki so jo strokovnjaki imenovali vožnja za učbenike, so za 2,94 sekunde premagali Slovake, z zaostankom več kot pet sekund so tretje mesto osvojili Italijani. To je v samostojni Sloveniji 42. kolajna slovenskih kajakašev in kanuistov na svetovnih prvenstvih, sedma moška kanuistov v ekipni konkurenci in po letu 1993, ko so jo v Mezzani priborili Jože Vidmar, Boštjan Žitnik in Simon Hočevar, prva ekipna zlata.

icon-expand FOTO: Nina Jelenc icon-chevron-left icon-chevron-right

Benjamin Savšek ima na Augsburg lepe spomine, saj je na evropskem prvenstvu leta 2012 priveslal do prve posamične kolajne na članskih prvenstvih. Takrat je zaostal le za Nemcem Siderisom Tasiadisom in Francozom Tonyjem Estanguetom. EP je Augsburg gostil tudi leta 1996, ko je evropski prvak v kanuju postal Simon Hočevar, kajakaši Miha Štricelj, Andraž Vehovar in Jure Pellegrini ter kanuisti Hočevar, Dejan Stevanovič in Sebastjan Linke pa so kolajne osvojili v ekipni tekmi. "Moja prva medalja je iz Augsburga, leta 2012. Na evropskem prvenstvu sem bil bronast. S te proge imam lepe spomine, tudi precej treningov in tekem že. Tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu bom vso energijo usmeril v svoje vožnje in si želim visoke uvrstitve," je pred tekmo povedal olimpijski prvak Savšek, ki bo v kvalifikacijah kanuistov startal kot zadnji, saj je trenutno vodilni na svetovni jakostni lestvici.

icon-expand Benjamin Savšek na podelitvi zlatega olimpijskega odličja-4 FOTO: AP

Kanuistke za las ob kolajno v Augsburgu Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je bila tudi druga ženska ekipa blizu kolajne. Potem ko so bile kajakašice druge, so kanuistke, v obeh ekipah je veslala Eva Alina Hočevar, zasedle četrto mesto, bron so zgrešile za osem desetink sekunde. Poleg Hočevarjeve sta bili v ekipi še Alja Kozorog in Lea Novak. Po dveh zlatih kolajnah gostiteljev je tokrat zmagala ekipa Češke, Nemke so se morale zadovoljiti s srebrno kolajno, tretje so bile Britanke.

icon-expand Alja Kozorog FOTO: Miro Majcen

Augsburg zgodovinsko uspešen za slovence Na bavarskih brzicah so doslej gostili tri svetovna prvenstva (1957, 1985, 2003), dve evropski prvenstvi (1996, 2012) ter številne tekme za svetovni pokal. Slovenci so na tej progi že nanizali kar nekaj uspehov. Peter Kauzer je na svetovnih pokalih dosegel dve zmagi, Benjamin Savšek je na evropskem prvenstvu leta 2012 z bronom prišel do prve posamične kolajne na članskih prvenstvih, leta 1996 je bil Simon Hočevar evropski prvak, kolajne so na svetovnih in evropskih prvenstvih osvajale tudi kajakaške in kanuistične ekipe.

icon-expand Blaž Cof, Simon Hočevar FOTO: KZS