Slovenski kanuisti srebrni v ekipni tekmi SP v Rio de Janeiru

"Res smo poskrbeli za lep uspeh, sem zadovoljen z našo vožnjo. Škoda dotika, brez katerega bi zmagali, ampak to je dober začetek prvenstva. Upam, da nam bo šlo tako naprej tudi v posamičnih nastopih," je po ekipni kolajni povedal Savšek.

Z njim se je strinjal tudi Berčič: "Pokazali smo lepo vožnjo, očitno nam proga leži. Lepo smo se uskladili, navajeni smo se eden drugega, tako da sem zadovoljen, da smo tako odveslali na SP."

Za to trojico je to že peta ekipna kolajna na velikih tekmovanjih, imajo tri na evropskih in zdaj drugo na svetovnih prvenstvih. "V bistvu nisem niti vedel, da je to že peta. Ampak od prvega leta, ko sem se prebil v reprezentanco, smo se dobro ujeli, nadaljujemo te vožnje, se iz leta v leto izboljšujemo in to je znak, da lahko kažemo še boljše vožnje," pa je povedal Božič.

Za Slovenijo je to od leta 1993 23. kolajna na svetovnih prvenstvih, 12. v ekipnih preizkušnjah in šesta srebrna ob petih zlatih in 12 bronastih.

Med kandidati za kolajne so bili tudi kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan Jakše, a so po enem dotiku pristali na devetem mestu s 7,23 sekunde zaostanka za zmagovalci iz Velike Britanije. Srebrni so bili Čehi, bronasti pa Poljaki. Slovenci so za odličjem zaostali za skoraj šest sekund.

Danes so se za kolajne merile tudi kajakašice, Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak so pristale na 13. mestu z osmimi kazenskimi sekundami in skupno 16,05 sekunde zaostanka za zmagovalkami Francozinjami. Te so za 0,75 sekunde prehitele srebrne Nemke ter za 0,99 bronaste Britanke.