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Slovenski metalec kopja se je na treningu huje poškodoval

Ljubljana, 30. 07. 2026 16.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Anže Durjava

Slovenski metalec kopja Anže Durjava se je na treningu v Zalogu huje poškodoval. 25-letnemu članu ŽAK Ljubljana so na kraju dogodka hitro nudili nujno medicinsko pomoč, nato pa so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo zdravstveno stanje ostaja zelo resno.

Do nesreče je prišlo med treningom metov, ko se je Anže Durjava poškodoval z lastnim kopjem. Več podrobnosti o okoliščinah dogodka za zdaj ni znanih.

Durjava je bil med kandidati za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu v Birminghamu in sredozemskih igrah v Tarantu. V letošnji sezoni je nastopil na evropskem pokalu v metih v Nikoziji, kjer je zasedel 16. mesto, lani pa je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo.

Osebni rekord 78,81 metra je postavil leta 2023 v Slovenj Gradcu. S tem dosežkom zaseda šesto mesto na slovenski večni lestvici v metu kopja.

Slovenski reprezentanci je lani pomagal do preboja v prvo divizijo evropskega ekipnega prvenstva v Mariboru, državne barve pa je na istem tekmovanju zastopal tudi dve leti prej v Chorzowu.

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