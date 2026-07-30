Slovenski metalec kopja se je na treningu huje poškodoval

Do nesreče je prišlo med treningom metov, ko se je Anže Durjava poškodoval z lastnim kopjem. Več podrobnosti o okoliščinah dogodka za zdaj ni znanih.

Durjava je bil med kandidati za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu v Birminghamu in sredozemskih igrah v Tarantu. V letošnji sezoni je nastopil na evropskem pokalu v metih v Nikoziji, kjer je zasedel 16. mesto, lani pa je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo.

Osebni rekord 78,81 metra je postavil leta 2023 v Slovenj Gradcu. S tem dosežkom zaseda šesto mesto na slovenski večni lestvici v metu kopja.

Slovenski reprezentanci je lani pomagal do preboja v prvo divizijo evropskega ekipnega prvenstva v Mariboru, državne barve pa je na istem tekmovanju zastopal tudi dve leti prej v Chorzowu.