Slovenski mladi rokometaši v polfinalu evropskega prvenstva

Slovenska izbrana vrsta je drugi del evropskega prvenstva do 19 let v hrvaškem Varaždinu končala neporažena. Po tem, ko je v torek Slovencem zmaga nad Španci iz rok za las ušla v izdihljajih tekme, je četa selektorja Saše Prapotnika tokrat vzela skalp kakovostni reprezentanci Švedske (32:29) in se uvrstila med štiri najboljše zasedbe stare celine. "Za to smo delali od prvega dneva priprav. Fantje so zelo pridni, to so si zaslužili s poštenim odnosom do dela in kakovostjo, ki jo premoremo. Izpolnili smo cilj, ki smo si ga zadali sami. Zdaj so na vrsti sanje. Sproščeni bomo odigrali polfinale in naredili vse, da se uvrstimo v finalni obračun," je po zmagi dejal slovenski selektor.

Moštvo Slovenije je prvi polčas odprlo po svojih željah. V uvodnih minutah obračuna je zgodaj povedlo s 3:0, a pot do končne zmage je bila vse prej kot enostavna. Fizično dobro pripravljeni Švedi so se rezultatsko približali, vodstvo pa prvič prevzeli tik po polovici prvega dela tekme. Po več menjavah v vodstvu in dveh zaporednih zadetkih Andraža Makuca ob zaključku polčasa so se Slovenci na odmor odpravili z minimalno prednostjo (16:15).

Nič manj dramatično, napeto in izenačeno ni bilo niti nadaljevanje. Nobena od ekip se od druge ni uspela oddaljiti za več kot zadetek, dobrih sedem minut pred iztekom igralnega časa pa je slovenska reprezentanca ostala še brez enega izmed bolj razpoloženih posameznikov, Leona Gregoriča, ki je prejel rdeči karton. A izbranci trenerja Prapotnika so znova strnili vrste. V zadnjih petih minutah so zadeli petkrat in se na koncu veselili zaslužene zmage z 32:29.

Strokovni štab švedske reprezentance se je dobro pripravil na najboljšega slovenskega strelca tega turnirja, Mitjo Janca, ter omejil njegov napadalni doprinos. V ospredje so zato stopili Makuc, prvi strelec naše izbrane vrste proti Švedom z osmimi zadetki, Simon Vidmar, ki je tekmo končal s šestimi zadetki in nazivom najboljšega igralca svojega moštva, ter Gregorič, ki je prav tako zbral šest golov. Po štiri sta jih dosegla Nik Ćirović in Vid Miklavec, ki je vse svoje zadetke dosegel v drugem polčasu. "Tekma je bila zahtevna. V obračun smo vstopili pogumno, se držali navodil strokovnega štaba in ostali zbrani tudi na koncu. Čestitke fantom za borbo. Gremo po medaljo!" je samozavestno po tekmi dejal Vidmar.