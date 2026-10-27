Trial je šport pri katerem ne gre za tekmovanje v tem kdo je hitrejši, ampak za premagovanje ovir, ki na najvišji ravni zahtevajo bolj plezalna kot vozniška znanja. Lovro se je s tem športom srečal že pri treh letih, kot dvanajstletnik premagoval tudi precej starejše tekmece, letos pa zablestel z zmago na tekmi evropskega pokala v kategoriji International Youth Cup.
Slovenski motociklistični up v trialu
Slovenske motocikliste, ki dirkajo na svetovnih prvenstvih lahko praktično preštejemo na prste ene roke. Eden izmed njih, sicer še v mladinski kategoriji, je Lovro Setnikar, ki tekmuje v športu kjer se namesto s hitrimi ovinki dirkališč spopada z navidez neprevoznimi ovirami - v trialu.
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