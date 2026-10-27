Slovenski motociklistični up v trialu

Trial je šport pri katerem ne gre za tekmovanje v tem kdo je hitrejši, ampak za premagovanje ovir, ki na najvišji ravni zahtevajo bolj plezalna kot vozniška znanja. Lovro se je s tem športom srečal že pri treh letih, kot dvanajstletnik premagoval tudi precej starejše tekmece, letos pa zablestel z zmago na tekmi evropskega pokala v kategoriji International Youth Cup.