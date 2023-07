Slovenski namiznoteniški igralci in igralke praznih rok v Tivoliju

V moškem delu tekmovanja med posamezniki so za mizo stopili Brin Vovk Petrovski, Aljaž Godec in Miha Podobnik. Vovk Petrovski je moral v treh nizih premoč priznati singapurskemu tekmecu, Yew En Koen Pang je bil boljši s 11:6, 11:5 in 12:10. Podobna usoda je doletela Podobnika, od katerega je bil s 3:0 (10, 7, 10) boljši Hrvat Filip Zeljko, medtem ko je Godec klonil proti Čehu Lubomirju Jančariku z 0:3 (-3, -8, -2).

V glavnem delu turnirja, ki se začne v sredo, bodo od Slovencev nastopili Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar.