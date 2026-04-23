Slovenski namiznoteniški igralci na SP spet s Tokićem

Najbrž bo to tudi njegovo zadnje tovrstno prvenstvo, saj Mednarodna namiznoteniška zveza namerava ukiniti posamični prvenstvi in ju zamenjati s prvenstvom mešanih ekip. "Nisem imela niti kančka dvoma, ali Bojana Tokića spet povabiti ali ne. Startamo na rezultat, Bojan pa je še vedno naš tretji najboljši igralec, ki lahko doda kakšno pomembno točko, kar je dokazal lani na evropskem prvenstvu v Zadru. Tudi v Londonu bomo imeli našo stalno računico, od Darka Jorgića v vsakem dvoboju pričakujemo dve točki, eno pa bo moral dodati še Deni Kožul ali Tokić," je načrt, kako izpolniti željo, ki je uvrstitev med najboljših osem ekip, izdala selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki je poleg omenjenih treh igralcev v ekipo povabila še Petra Hribarja in Miho Podobnika, slednji bo na prvenstvu predvsem nabiral izkušnje.

Slovenski fantje, ki so se na prejšnjem prvenstvu uvrstili med najboljših 16, bodo v konkurenci 64 ekip v predtekmovalni skupini skupaj s Češko, Španijo in Bahrajnom. Reprezentance, ki bodo osvojile prvo mesto in šest najboljših drugouvrščenih, se bodo uvrstile v nadaljnje tekmovanje, v boje na izločanje. "Priti iz skupine je naš osnovni cilj, ki pa ne bo enostaven. Skupino ocenjujem kot eno težjih, Češka in Španija znata biti še kako nevarni. Za naprej pa bo veliko odvisno od žreba, saj že takoj lahko naletiš na Kitajsko ali Japonsko, kjer so možnosti male," pa je na Otočcu, kamor je prišel po desetih letih, dejal prvi slovenski lopar Jorgić, ki meni, da je ekipa dobro pripravljena in zmožna premagovati tekmece.

