Slovenski namiznoteniški igralci v polfinalu evropskega prvenstva

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je uvrstila v polfinale ekipnega evropskega prvenstva. V Zadru je v četrtfinalu s 3:1 v zmagah premagala Portugalsko in si že zagotovila vsaj bronasto kolajno. Za preboj v veliki finale se bo Slovenija pomerila proti zmagovalcu obračuna med Švedsko in Romunijo.

Slovenija je doslej edino kolajno na ekipnem EP osvojila leta 2017 v Luksemburgu, ko je bila v postavi Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat tretja. Osem let kasneje je Kožul (138. na lestvici ITTF) Sloveniji zagotovil prvo točko, potem ko je premagal drugopostavljenega in na lestvici 29 mest višje uvrščenega Portugalca Joaa Geralda s 3:1 (12, 5, -8, 4).

Deni Kožul FOTO: Profimedia icon-expand

Kožul je v pomembnem prvem dvoboju po začetnem zaostanku v tesni končnici dobil prvi niz (14:12) in občutke prenesel tudi v drugega. Tega je dobil z 11:5, v tretjem pa je bil boljši Geraldo. Osemindvajsetletni Logatčan je hitro strnil vrste in dobro dnevno formo potrdil v četrtem nizu, ki ga je zanesljivo dobil z 11:4. "Mislim, da je bilo videti, kot da sem se varčeval za tekmo s Portugalci, ki je bila najpomembnejša. Od včeraj do danes sem, ker sem zelo vraževeren, spremenil vse, od včerajšnje večerje do današnjega zajtrka. Zjutraj sem šel s Petrom na sprehod, tako da je bila glava ves čas zbrana. Odločilen je bil prvi niz, ko sem ubranil Geraldove zaključne žogice, nato sem se razigral in je bilo vse lažje. Občutki so odlični," je po svoji zmagi povedal Kožul.

Darko Jorgić FOTO: Profimedia icon-expand

Nato je prvi slovenski lopar Jorgić (10.) prav tako potreboval štiri nize proti staremu znancu Thiagu Apolonii (97.). Slavil je s 3:1 (12, 8, -7, 7). Deseti igralec svetovne lestvice Jorgić je v drugem dvoboju prvi niz dobil po zelo tesni končnici. V drugem je bil bolj prepričljiv, a je nato 39-letni Portugalec vrnil udarec v tretjem. V četrtem je po tesnem boju znova več zbranosti pokazal 27-letni Hrastničan. Odločilno tretjo točko je sprva Sloveniji skušal priigrati Tokić, ki se je vrnil v slovenski dres za prvenstvo stare celine, potem ko se je junija v Ljubljani že poslovil od turnirjev.

Bojan Tokić FOTO: Namiznoteniška zveza Slovenije icon-expand

Prvi niz je 44-letnik proti Joau Monteiru (221.) izgubil, drugega pa dobil. V tretjem je imel dve priložnosti za niz, a se je dve leti mlajši Portugalec vrnil, v četrtem pa se v končnici Tokić ni pustil zmesti. Odločil je peti niz, v katerem je bil boljši Portugalec. "Res je, da sem izgubil z Monteirom, vendar je bila to zelo dobra tekma z obeh strani. Portugalci si zaslužijo vse spoštovanje, vsaka točka, ki smo jo danes osvojili, pa je bila priborjena. Dihali smo na škrge, a smo se na koncu izvlekli. Darku in Deniju sem pred tekmo rekel, naj vrneta tisto, kar sem jima dal pred osmimi leti, in to sta storila z obrestmi," se je uvrstitve v polfinale veselil Tokić.

Darko Jorgić FOTO: Profimedia icon-expand

Uvrstitev v polfinale je nato moral potrjevati Jorgić, ki je v prav tako tesnem dvoboju z Geraldom izgubil drugi niz, izvlekel dolgega tretjega in nato po zmagi s 3:1 (8, -8, 15, 9) Sloveniji zagotovil drugo kolajno na ekipnih EP. Odločilen je bil tretji niz, v katerem je imel Portugalec dve priložnosti za vodstvo z 2:1 v nizih, a je Jorgić obrnil izid v svojo korist po napeti končnici (17:15). Tudi četrti niz je bil vseskozi izenačen, ob koncu pa je prvo zaključno žogico izkoristil Hrastničan. "Najprej želim povedati, da sem zelo ponosen na celotno ekipo. Čeprav Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski na tem prvenstvu še nista igrala, imata prav tako velik delež zaslug za naše zmage. Mislim, da smo, kar se vzdušja tiče, najboljša ekipa na tem prvenstvu," je vzdušje v ekipi pohvalil Jorgić, nato pa se ozrl na svoja nastopa.

Darko Jorgić FOTO: Profimedia icon-expand