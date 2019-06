Lopezu se je na Giru odpeljalo: s klofutami nad neodgovornega slovenskega navijača

Navijačev iz Slovenije ni bilo moč spregledati na sobotni predzadnji etapi Gira. Na startu v Feltreju so v lepem številu z bučnim navijanjem pozdravili našega šampiona Primoža Rogliča že med ogrevanjem, s tem izzvali tudi nasmeh in pozdrav ponavadi zadržanega Zasavčana, zatem pa še med njegovim prihodom na startno črto.

Tudi na trasi 194-kilometrske etape ni manjkalo navijačev iz Slovenije. Številni so se postavili na ključne dele trase, predvsem na vrhove gorske etape, kjer so, odeti v slovenske športne barve in zastave, Rogliča glasno spodbujali, nekateri tudi z divjim tekom ob kolesarju ekipe Jumbo Visma.

Večje število slovenskih navijačev je bilo tako moč opaziti na vrhu Cima Campa ter na prelazih Manghen in Rolle, kjer so s svojo prisotnostjo zagotavljali, da Roglič v odsotnosti podpore s strani svoje ekipe v težkih trenutkih vendarle ni bil čisto sam.