Slovenski odbojkarji vrnili Italijanom za poraz z enako mero

V sklopu priprav so varovanci selektorja Alberta Giulianija odigrali dve pripravljalni tekmi proti italijanski reprezentanci, včeraj v Civitanovi in danes v Chietiju. Giuliani je drugo pripravljalno tekmo z Italijo začel z Dejanom Vinčićem na mestu podajalca, s Tončkom Šternom kot korektorjem, s sprejemalcema Klemnom Čebuljem in Tinetom Urnautom, s srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter s prostim igralcem Janijem Kovačičem, na klopi pa tudi tokrat ni bilo drugega prostega igralca Urbana Tomana, ki še ni saniral poškodbe gležnja, v zasedbi tudi ni bilo poškodovanega sprejemalca Alena Šketa.

Na začetku obračuna pred nabito polno dvorano v Chietiju smo lahko spremljali izenačeno predstavo, pri čemer so Slovenci ves čas narekovali ritem in po napaki Filippa Lanze na začetnem udarcu povedli z 8:7. Potem, ko je Pajenk z bokom zaustavil Mattea Piana, so si naši odbojkarji prvič priigrali tri točke naskoka, niz točk pa je z dobrimi začetnimi udarci podaljšal Urnaut ter našo vrsto popeljal do 16:10. Italijanski strateg Gianlorenzo Blengini je poizkusil s prekinitvijo, a tudi po njej njegovi varovanci niso mogli prebiti slovenskega bloka in obrambe, Vinčić pa je dobro razigral svoje napadalce, ki so prek protinapadov nizali točko za točko ter slavili prepričljivo, s 25:16.

V uvodu v drugi niz je našim odbojkarjem zbranost nekoliko padla, Italijani so prek Ivana Zaytseva in Olega Antonova prišli do treh točk naskoka (5:2), nato pa vodili tudi že z 8:3. A sledila je serija točk slovenske ekipe, izid je bil poravnan na 9. točki. V nadaljevanju so naši odbojkarji še nekoliko dvignili raven igre. Tako kot že v prvem nizu so dobro izvajali začetne udarce, gostitelji pa so imeli znova težave pri sprejemu in posledično tudi pri organizaciji napadov. Z dobrimi obrambami se je izkazal Kovačič, ki je soigralcem pomagal do protinapadov, v katerih sta bila zanesljiva oba srednja blokerja Pajenk in Kozamernik, z zunanjih položajev pa so dobro napadali tudi Štern, Urnaut in Čebulj. Giulianijevi varovanci so tako zrežirali preobrat ter povedli s 16:12. Italijani niso našli odgovora na dobro igro in so tako klonili tudi v drugem nizu, tokrat s 25:18.