Slovenski odbojkarji bodo drugi turnir začeli proti Turkom

Odbojkarji so v ponedeljek v Burgasu preizkusili tamkajšnjo areno, ki bo gostila tekme drugega turnirja. V nadaljevanju sporeda Slovence tam čakajo še tekme proti Bolgariji v petek, Franciji v soboto in Japonski v nedeljo.

"Imamo dobro in zelo konkurenčno ekipo. Če bomo k tekmam pristopili s pravo mentaliteto, menim, da lahko domov prinesemo kar nekaj zmag, potrebno pa bo narediti določene kompromise. Morali bomo pametno pristopiti k stvari," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo dejal Jan Kozamernik .

Čeprav je tokratna ekipa zaradi odsotnosti Tineta Urnauta in Žige Šterna nekoliko oslabljena odpotovala v Bolgarijo, so ostali reprezentanti odločni, da se predstavijo v najboljši luči.

"Prvi dve tekmi bomo morali odigrati premišljeno in se v nadaljevanje turnirja podati v najboljši možni fizični pripravljenosti, ki si jo lahko zagotovimo," je še dodal srednji bloker slovenske reprezentance pred tremi zaporednimi tekmami za konec turnirja.

Slovenija po prvem od skupno treh turnirjev, zadnji bo na vrsti prav v ljubljanskih Stožicah, zaseda peto mesto s tremi zmagami in enim porazom. Tekmeci v Burgasu so na 16. (Turčija), desetem (Bolgarija), devetem (Francija) in drugem mestu (Japonska).