Slovenski odbojkarji izgubili na zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami

Slovenci so zelo dobro, s točkami Šterna, začeli obračun in povedli s 4:1, a so gostitelji na servis Kureka in z dvema zaporednima blokoma Kochanowskega in Janusza izenačili na 4:4, Kurek pa je Poljake s protinapadom pri 7:6 popeljal v prvo vodstvo. V slovenski vrsti sta napade zaključila še Kozamernik in Čebulj, nato pa je Huber z asom domače popeljal na 11:9. Pajenk je z varanjem poravnal na 11:11, Čebulj je vknjižil as za 12:11, Kozamernik pa je blokiral za 14:12. Štern je dodal protinapad za 15:12, a nato naši napadalci niso izkoristili svojih napadov, na drugi strani mreže pa so bili Poljaki uspešnejši ter najprej izenačili na 16:16, nato pa prek Sliwke povedli z 18:16. Na servis Janusza je prednost domačih, znova po neizkoriščenem napadu Slovencev, prvič narasla na tri točke (20:17), po še eni napaki pa je Cretu zahteval odmor. A tudi po njem se je poljski niz nadaljeval vse do 22:17, potem ga je z napadom prekinil Štern in dodal še blok. Po prekinitvi na zahtevo Nikole Grbića so se Poljaki zbrali, si pri 24:20 priigrali prvo zaključno ter slavili s 25:20.

Slovenski odbojkarji so se po zmagah nad Nemčijo in Egiptom v Krakovu srečali še s Poljaki, ki so v petek in soboto prav tako vknjižili dve zmagi. Slovenski selektor Gheorghe Cretu je potem, ko je včeraj priložnost za dokazovanje ponudil igralcem s klopi, na igrišče zopet poslal udarno zasedbo, Gregorja Ropreta , Tončka Šterna , Alena Pajenka , Jana Kozamernika , Tineta Urnauta , Klemna Čebulja in Janija Kovačiča .

Tudi v drugem nizu je Poljakom uspel nekoliko boljši začetek, znova na račun odličnih servisov, s katerimi so imeli Slovenci težave že skozi celoten prvi niz. As in napad Šterna sta našo vrsto približala na 5:6, a so se domači na servis Kochanowskega in na račun napak naših spet oddaljili, zato je bil Cretu pri 5:9 prisiljen vzeti prvi odmor. Po bloku Šterna je s prekinitvijo reagiral Grbić, a je bil v bloku za 10:11 uspešen še Kozamernik. Za servisno črto je prišel Huber in dosegel as za 13:11, ki mu je na servis Šterna in zaradi napak Poljakov sledila slovenska serija za 14:14. Sledile so napake na servisu na obeh straneh mreže. Po vodstvu Poljakov s 17:15 je Ropret prispeval blok za 17:17, Pajenk pa as za vodstvo z 18:17. Štern je z močnim napadom izenačil na 19. točki, po napaki Kureka so naši vodili z 20:19. Slovenci so z neizkoriščenimi napadi Poljakom pri 24:22 omogočili dve zaključni žogi, a je Štern z asom izenačil na 24:24. Slovenski korektor je bil odličen tudi v razburljivem zaključku in Slovenci popeljal do zmage z 28:26.

Začetek tretjega niza je spet pripadel Poljakom, saj našim odbojkarjem znova ni stekla igra v napadu. Tokrat so povedli s 6:3, po asu Semeniuka pa že s 7:3, zato je Cretu posegel po prekinitvi, stik s tekmeci pa je z napadi ohranjal le Štern. Čebulj je še prebil blok Poljakov za 5:9, nato pa so ti na servis Kochanowskega in z dobro igro v bloku pobegnili celo na 13:5. Naša klop je poizkusila z novim odmorom, a se je pritisk Poljakov, ki so napadali z vseh strani, nadaljeval (16:7). Cretu je Čebulja zamenjal z Rokom Možičem, Kozamernika s Sašom Štalekarjem. A Janusz je slovenske sprejemalce spet onemogočil z dobrimi servisi, med drugim vknjižil as za 19:7 in na servisni črti ostal vse do 20:7, ko je napad zaključil Štern. Na servis Štalekarja je našim uspela mini serija štirih točk, za 11:20 je napadel Čebulj, ki se je vrnil v igro. Po odmoru na zahtevo Grbića so Poljaki strnili vrste in končnico začeli z osmimi točkami naskoka ter hitro zatem prišli do zmage s 25:14.