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Slovenski odbojkarji klonili proti Poljski

Krakov, 29. 08. 2026 09.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenski odbojkarji so začeli priprave na evropsko prvenstvo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na petkovi uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili po petih nizih s 3:2. Slovence danes ob 14. uri čaka dvoboj s Francozi.

Slovenija vs Poljska
Slovenija vs Poljska
FOTO: X

Tradicionalni Wagnerjev memorial predstavlja enega zadnjih preizkusov forme pred bližajočim se evropskim prvenstvom. Ob Sloveniji, tretji reprezentanci letošnje lige narodov, Poljski in Franciji na njem nastopa še reprezentanca ZDA. Slovenija se je uvodoma pomerila z domačo zasedbo, sicer zmagovalko letošnje lige narodov. V precej izenačenem dvoboju je povedla Poljska, ki je prvi niz dobila s 26:24.

A Slovenci so v nadaljevanju našli pot do izenačenja v drugem nizu, ki so ga dobili s 25:21. V tretjem so znova do vodstva prišli domačini, niz so dobili z največjo razliko na tekmi, saj so Slovenci v njem uspeli zbrati 19 točk. Varovancem Fabia Solija je v četrtem nizu uspelo poravnati dvoboj z zmago v nizu s 25:23, a v odločilnem nizu nato niso uspeli držati koraka z bolj zbranimi Poljaki, ki so slavili s 15:11.

Pri domačinih je bil najučinkovitejši igralec Bartolomiej Boladz s 24 točkami, v slovenskih vrstah pa je s 25 točkami izstopal Nik Mujanović. Dvanajst točk je prispeval Rok Bračko, točko manj pa Jan Kozamernik.

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