Slovenski odbojkarji Ligo narodov začeli z zmago proti Kubi

Naslednji tekmec Slovenije bo v soboto Iran, potem sledita še dvoboja z ZDA in Brazilijo. Slovensko zasedbo v nadaljevanju Lige narodov čakata še dva turnirja. Najprej v Burgasu v Bolgariji med 25. in 29. junijem, ter nato še v Ljubljani od 16. in 20. julija. Če se bo Slovenija uvrstila na zaključni turnir najboljše osmerice, bo v Ningboju na Kitajskem igrala še med 30. julijem in 3. avgustom. Doslej so slovenski odbojkarji v Ligi narodov dvakrat zasedli končno četrto mesto (2021, 2024), po enkrat pa so bili sedmi (2023) in deseti (2022).