Slovenski odbojkarji: Mešanica starejših in mlajših igralcev se obrestuje

Pred slovenskimi odbojkarji je še eno v nizu dolgih in napornih reprezentančnih poletij. Sezona se bo zanje začela 10. junija, ko bo v Linjiju na Kitajskem na sporedu prvi turnir elitne Lige narodov. Drugi turnir, ki se bo odvijal med 24. in 28. junijem, bomo spremljali v Ljubljani, tretjega pa bo med 15. in 19. julijem gostil Beograd. Najboljša osmerica reprezentanc se bo v boj za prestižno zmago podala 29. julija v Ningboju na Kitajskem. V drugem delu sezone bodo odbojkarji odpotovali v Modeno, kjer jih 11. septembra čaka uvodna tekma evropskega prvenstva, na katerem bodo branili bronasto odličje. Italijanski strateg Fabio Soli, ki je na slovensko klop sedel lani, je na širši spisek uvrstil 30 odbojkarjev, med njimi je vrsta novincev - Nejc Kožar, Valentin Predan in Jaka Zmagaj (vsi podajalci), Sani Adžović in Jurij Oman (oba korektorja), Tevž in Ožbi Slatinšek (oba sprejemalca) ter Nik Legen (srednji bloker). Jaka Cestnik se je moral zaradi težav z ramenom reprezentančni akciji odpovedati.

Na uvodnih treningih v Šempetru pri Gorici in Kanalu, ki jih bo vodil Solijev pomočnik Gregor Jerončič, pomagal pa mu bo nekdanji dolgoletni reprezentant Dejan Vinčić, se bo sprva dokazovalo devet odbojkarjev, med katerimi je od standardnih članov slovenske zasedbe le prosti igralec Grega Okroglič: "Nikoli si ne bi mislil, da bom že sedaj na pripravah najbolj izkušen član ekipe. Občutke iz prejšnje reprezentančne sezone, Lige narodov in svetovnega prvenstva bi rad doživel tudi v prihodnjih letih kariere in so bili lepa popotnica. Eden izmed letošnjih ciljev je zagotovo ta, da rezultate iz lanske sezone še izboljšamo. Ves čas smo željni zmag, kombinacija starejših in mlajših pa, kot se je izkazalo, zelo dobro deluje, kar želimo še enkrat več potrditi tudi v letošnji sezoni. Nikoli si nisem mislil, da bomo reprezentančne akcije kdaj imeli v Kanalu in da bom šel na treninge lahko peš."

Vida Ranca, Miho Finka in Jako Seška smo na pripravah izbrane vrste lahko spremljali že v preteklosti. Sešek, ki je v državnem prvenstvu, tako kot Okroglič, branil barve Alpacem Kanala, se je vnovičnega reprezentančnega vabila zelo razveselil: "Vpoklic v reprezentanco je vedno čast. Premora pred začetkom priprav smo imeli nekoliko več kot pričakovano, saj smo imeli v klubu višje cilje, ki pa se v državnem prvenstvu niso izšli, zato smo prej zaključili z nastopi. Trenirati z izkušenimi soigralci je vedno dobro, saj lahko vsakega vprašaš za nasvet, vsak ti lahko nekaj pove. Še vedno imamo prostor za izboljšave in vsega se že zelo veselim."

Jaka Zmagaj, ki je vabilo v člansko reprezentanco prejel prvič, je povedal: "Biti vpoklican v slovensko člansko reprezentanco je nekaj, o čemer verjetno sanjamo vsi mladi. Ponosni smo lahko, da smo priložnost dobili že tako zgodaj in jo moramo tudi izkoristiti, kolikor se le da. Veselim se treningov s starejšimi reprezentanti, saj se lahko že samo z opazovanjem od njih naučim ogromno. Pričakovano je prisotne nekaj pozitivne treme, saj so to eni izmed pomembnejših treningov v mojem življenju, a se želim čim bolj dokazati." Jerončič bo prve treninge, na katerih bosta reprezentanci na pomoč priskočila odbojkarja kanalske ekipe Rok Jerončič in Aleksandar Stojanović, namenil predvsem tehničnemu delu pa tudi telesni pripravi, od mladih odbojkarjev pa pričakuje veliko mero motivacije: "Klubska sezona se približuje h koncu, za nekatere se je končala uspešno, za druge nekoliko manj, ne glede na vse pa so pred nami že novi izzivi, na čelu s tem reprezentančnim poletjem. Zavedamo se odgovornosti in bremena, zato smo se z nekaterimi mlajšimi igralci zbrali že sedaj, da vidimo, kje imamo še kaj rezerv za pomoč reprezentanci. V tem letu nas čakajo pomembni izzivi in odgovornost, ki se kaže tudi v obliki zbora te mlade reprezentance."

