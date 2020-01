Slovenski odbojkarji na evropski lestvici sedmi, odbojkarice 18.

Slovenski ženski reprezentanci sta šele drugi nastop na evropskih prvenstvih doslej in uvrstitev v izločilne boje prinesla skok na evropski jakostni lestvici, na kateri so se varovanke selektorja Alessandra Chiappinija povzpele za tri mesta in zdaj zasedajo 18. mesto, so sporočili iz OZS. Ob Azerbajdžanu, ki se je iz 11. povzpel na 5. mesto, so za tri mesta ob Slovenkah napredovale le še Belorusinje, Španke in Romunke.

Na vrhu lestvice ostajajo evropske prvakinje Srbkinje, na drugem mestu so Turkinje, evropske podprvakinje in zmagovalke olimpijskih kvalifikacij, delijo pa si ga skupaj z Italijankami in Nizozemkami. V prvi deseterici so še Rusija, Nemčija, Bolgarija, Hrvaška in Poljska.