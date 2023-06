Slovenski odbojkarji na Filipine na zadnji turnir Lige narodov

Izbranci romunskega strokovnjaka na slovenski klopi Gherogheja Cretuja so na prvem turnirju v japonski Nagoji izgubili proti Bolgariji (0:3), premagali pa Srbijo (3:1), Francijo (3:1) in Iran (3:0). V francoskem Orleansu so na drugem turnirju premagali Argentino (3:1), Kanado (3:0) in Kubo (3:1), boljši pa so bili Brazilci (1:3).

Po osmih tekmah imajo Slovenci tako šest zmag in dva poraza in so na četrtem mestu lestvice. Najboljših osem se bo uvrstilo na zaključni turnir na Poljskem. "Glavni cilj bo prikazati našo najboljšo odbojko. Za to bo potrebna stoodstotna zbranost. Upam, da bomo tudi vsi na 100 odstotkih, da bomo vsi zdravi prišli na Filipine. Veselimo se tekem, verjetno najmočnejših do sedaj, ampak nimamo se česa bati," je dejal Žiga Štern.

Na zadnjem turnirju se bodo slovenski odbojkarji merili s Poljsko (5. julij), Kitajsko (6.), Italijo (7.) in Nizozemsko (9.). Kot pravi Klemen Čebulj, pričakovanja ostajajo enaka kot na prvih dveh: "Izkazati oziroma prikazati moramo najboljšo možno igro in si nekako zagotoviti stoodstotno vstopnico na finalni turnir. Vemo, da bo ritem težek, da imamo tri zelo zelo težke tekme z dvema vrhunskima ekipama. Predvsem moramo gledati na to, da pridemo vsi zdravi in brez poškodb nazaj," je dejal slovenski sprejemalec.