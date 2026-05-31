Slovenski odbojkarji na prvi pripravljalni tekmi premagali Srbe

V prvem pripravljalnem obračunu slovenski selektor Fabio Soli ni ponudil priložnosti nekaterim nosilcem slovenske igre, tudi Srbi so sicer igrali brez prvokategornikov, v tretjem in četrtem nizu pa je Soli še dodatno premešal zasedbo in v igro poslal še nekaj mlajših odbojkarjev. V uvodu prvega niza so Slovenci hitro povedli s 6:4, na deseti točki pa so gostje izenačili rezultat. Prednost Slovencev je kmalu spet narasla (18:15), tudi v končnici pa so bili bolj zbrani in dobili prvi niz.

Drugi niz so nekoliko bolje začeli Srbi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu, vendar so jih Slovenci kmalu ujeli in izenačili pri 9:9. Sledilo je nekaj nihanj v igri obeh ekip, a je prednost v svojih rokah držala slovenska vrsta, ki je tudi ta niz v končnico pripeljala s prednostjo in ga nato tudi uspešno dokončala. Tudi Srbi so v tretjem nizu zarotirali ekipo, ga nekoliko bolje začeli, a sta bili ekipi sredi niza izenačeni. Znova so Slovenci ujeli ritem in večali svojo prednost vse do 19:13. Po delnem izidu Srbov 7:0 so se sicer približali na 20:23, a so slovenski odbojkarji ostali dovolj zbrani, da so osvojili tudi tretji niz.

Ekipi sta odigrali še dodatni, četrti niz, ki je potekal po precej podobnih notah kot tretji, le da so tokrat Srbi zadržali prednost in prišli do svojega edinega današnjega niza. Slovenija in Srbija se bosta v ponedeljek pomerili še enkrat, in sicer v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut. Tekma bo ob 20.30. V letošnji reprezentančni sezoni jih čakata nastopa v ligi narodov in nato še na evropskem prvenstvu.