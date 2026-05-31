Slovenski odbojkarji na prvi pripravljalni tekmi premagali Srbe

Ljubljana , 31. 05. 2026 20.06 pred 13 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Srbija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so slovenski odbojkarji v štirih odigranih nizih premagali Srbijo s 3:1 (21, 21, 20, -23). Slovenci se bodo v ponedeljek še enkrat pomerili s Srbi.

FOTO: OZS

V prvem pripravljalnem obračunu slovenski selektor Fabio Soli ni ponudil priložnosti nekaterim nosilcem slovenske igre, tudi Srbi so sicer igrali brez prvokategornikov, v tretjem in četrtem nizu pa je Soli še dodatno premešal zasedbo in v igro poslal še nekaj mlajših odbojkarjev. V uvodu prvega niza so Slovenci hitro povedli s 6:4, na deseti točki pa so gostje izenačili rezultat. Prednost Slovencev je kmalu spet narasla (18:15), tudi v končnici pa so bili bolj zbrani in dobili prvi niz.

Drugi niz so nekoliko bolje začeli Srbi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu, vendar so jih Slovenci kmalu ujeli in izenačili pri 9:9. Sledilo je nekaj nihanj v igri obeh ekip, a je prednost v svojih rokah držala slovenska vrsta, ki je tudi ta niz v končnico pripeljala s prednostjo in ga nato tudi uspešno dokončala. Tudi Srbi so v tretjem nizu zarotirali ekipo, ga nekoliko bolje začeli, a sta bili ekipi sredi niza izenačeni. Znova so Slovenci ujeli ritem in večali svojo prednost vse do 19:13. Po delnem izidu Srbov 7:0 so se sicer približali na 20:23, a so slovenski odbojkarji ostali dovolj zbrani, da so osvojili tudi tretji niz.

Ekipi sta odigrali še dodatni, četrti niz, ki je potekal po precej podobnih notah kot tretji, le da so tokrat Srbi zadržali prednost in prišli do svojega edinega današnjega niza. Slovenija in Srbija se bosta v ponedeljek pomerili še enkrat, in sicer v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut. Tekma bo ob 20.30. V letošnji reprezentančni sezoni jih čakata nastopa v ligi narodov in nato še na evropskem prvenstvu.

FOTO: OZS

"Ni bilo perfektno, ampak v tem trenutku je to normalno. Igrali smo tri dobre nize, v nekaterih ni deloval servis, nato v drugih je, a je bil slabši protinapad. Vedno je tako, ko začneš z novo skupino igralcev in poskušaš nove stvari. Precej sem vesel, ker pristop ni bil tako slab, a mislim, da se moramo v naslednjih dneh še bolj potruditi, tudi jutri proti tako dobri ekipi, kot je Srbija," je po dvoboju dejal selektor Soli.

"Za nas je pomembno, v katero smer gremo, kaj je pomembno za naš sistem, kaj deluje dobro in kaj ne. Hitro se moramo potruditi in izboljšati, saj se bliža liga narodov," je še dodal Italijan in za zadnje priprave pred ligo narodov izpostavil uigranost med tistimi, ki so se pridružili v zadnjih dneh, in preostalimi, ki so na pripravah že dlje časa.

Tudi Rok Bračko se je strinjal, da so na prvi pripravljalni tekmi bolj gledali nase kot na tekmeca: "Danes smo bili bolj zbrani nase. Vsi smo že v pogonu in tekmovalni formi, saj se bliža liga narodov. Tekmeca nismo kaj dosti gledali, ampak smo si zadali svoje cilje, ki smo jih dobro oddelali do zadnjega niza." "Kar zgodaj smo začeli priprave, a vedeli smo, da moramo hitro začeti, saj novi igralci potrebujejo več časa kot tisti starejši. Zdaj smo kompletni in šele zdaj vidimo, v kakšnem stanju smo. Mislim, da smo vsi zelo dobro delali na pripravah in jih še zdaj ter smo pripravljeni na prvi turnir," je še dodal 22-letni slovenski sprejemalec.

