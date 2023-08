Slovenski odbojkarji ne podcenjujejo nevarnih Ukrajincev

"Ukrajinci so takratni obračun zelo dobro začeli in povedli z 1:0 v nizih. Odločilna stvar je bila, da smo ostali mirni, igrali svojo igro in držali skupaj od prve do zadnje točke ter si s tem zagotovili nastop v polfinalu svetovnega prvenstva," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal sprejemalec Klemen Čebulj .

Prvo oviro na tej poti predstavlja ukrajinska zasedba, ki je po mednarodni lestvici drugopostavljena v skupini B. Slovenska zasedba, ki brani srebro z zadnjih dveh prvenstev stare celine, je že lani spoznala nevarne tekmece. Z njimi so se namreč Slovenci nazadnje srečali v četrtfinalu svetovnega prvenstva, ki ga je do četrtfinala med drugimi gostila prav Slovenija.

Korošec bo ob odsotnosti korektorja Tončka Šterna tvoril napadalno jedro slovenske zasedbe skupaj s kapetanom Tinetom Urnautom in mladim sprejemalcem Rokom Možičem. Čebulj pred prvim obračunom na EP, ki bo trajalo vse do 16. septembra, opozarja predvsem na dobro igro v bloku in komunikacijo.

"Ker je na drugi strani veliko izkušenih serverjev, je pomembno, da bomo zdržali njihov pritisk ter da bomo igrali z blokom na težke žoge in pridobili nove napade. Predvsem pa je bistveno, da bomo komunicirali od prve do zadnje točke, držali skupaj in poskusili čim bolj uživati na terenu," je dejal 31-letni sprejemalec.

Slovenija je lani v četrtfinalu SP ob razprodanih tribunah dvorane Stožice dvoboj dobila s 3:1 v nizih, na koncu pa osvojila četrto mesto. Ukrajinci so takrat pripravili presenečenje ter dokazali, da so čvrsta reprezentanca, ki lahko meša štrene najboljšim zasedbam stare celine.

"Pričakujemo zelo težko tekmo, saj so Ukrajinci fizično močna in skočna ekipa. Igrajo hitro odbojko in na to bomo morali biti pozorni. Dobro se moramo pripraviti v bloku, ker imajo dva levoroka napadalca. Osredotočenost moramo zato držati na najvišji ravni," je poudaril bloker Alen Pajenk.

Slovenija spada med kandidate za kolajno na letošnjem prvenstvu. Formo so dobro tempirali, kar so nazadnje dokazali z lepima zmagama na prestižnem Wagnerjevem memorialu v Krakovu. Tam so premagali Poljsko in Italijo, izgubili pa proti Franciji. Prav te štiri reprezentance na stavnicah kotirajo najvišje.

V mislih pa je trenutno zgolj Ukrajina, ki predstavlja pravšnji test pred nadaljevanjem EP, poudarja selektor Gheorghe Cretu. "Kot vselej bo ključna ekipna igra. Tudi Ukrajina igra zelo kolektivno, trdo gara kot vse ekipe na najvišji ravni. Lani smo spoznali, kako nevarni so lahko. Pozorni moramo biti na detajle in izkoristiti priložnosti, ko se nam bodo ponudile. Moramo biti potrpežljivi, kar je pomembno ne glede na tekmeca."

Slovence po prvi tekmi čaka prost četrtek, v petek in soboto pa bodo njihovi nasprotniki najprej Finci in nato Španci. Po dnevu premora sledita še obračuna s Hrvaško in Bolgarijo.

Slovenija bi v primeru napredovanja v Varni igrala še dvoboj osmine finala in kasneje ob morebitni zmagi še četrtfinale, preden najboljše štiri reprezentance čaka selitev v Rim.