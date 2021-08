Slovenski odbojkarji priprave nadaljujejo v Ukrajini

"Mislim, da je zaradi močnih reprezentanc, ki bodo igrale na tem turnirju, to za nas dobra priložnost in je prav, da se turnirja udeležimo ter izpopolnimo še tiste pomanjkljivosti, ki jih proti Hrvaški nismo mogli. Vse od našega zbora dobro treniramo in bo ta turnir le še ena iztočnica za evropsko prvenstvo," je pred odhodom povedal sprejemalec Klemen Čebulj .

Po poletnem premoru je za slovensko izbrano vrsto že tretji teden priprav na EP, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Pretekli konec tedna so slovenski odbojkarji odigrali tri tekme s Hrvaško, danes pa se odpravljajo v Ukrajino na zadnji pripravljalni turnir.

'Srbija, Bolgarija in Ukrajina so zelo močne reprezentance'

Z njim se strinja tudi najmlajši na reprezentančnem seznamu Rok Možič: "Zagotovo nas čakajo težje tekme, kot smo jih odigrali sedaj na Hrvaškem. Jaz mislim, da smo že kar dobro pripravljeni. Treningi so težki, počasi stopnjujemo formo. V Ukrajini bo naš cilj vsako tekmo prikazati boljšo in boljšo igro, da bomo lahko šli z dobrimi občutki v zadnji teden priprav in potem na Češko." V Zaporožju se bodo Slovenci v petek pomerili s Srbi, dan pozneje jih čaka tekma z Ukrajino, za konec pa bodo svojo pripravljenost preverili še na tekmi z Bolgarijo.

Prvi korektor in eno izmed glavnih slovenskih orožij v napadu Tonček Štern je potegnil vzporednice med turnirjem in Ligo narodov: "Na tem pripravljalnem turnirju bomo v treh dneh odigrali tri tekme. Na nek način bo to zagotovo podobno ritmu igranja iz Lige narodov. Tak ritem je zelo naporno fizično zdržati, zato mislim, da bo selektor poskušal čim več menjati in preizkusiti čim več različnih postav, da bo lahko našel udarno postavo za začetek EP. Kljub veliki želji po zmagi nam ta v Ukrajini ni prvi cilj. Pomembno je, da vidimo, kje smo. Srbija, Bolgarija in Ukrajina so zelo močne reprezentance, tako da bomo lahko dobili odgovor, v katerih elementih smo dobri in kje ne."