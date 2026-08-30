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Slovenski odbojkarji pripravljalni turnir končali na zadnjem mestu

Krakov, 30. 08. 2026 17.02 pred 39 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Slovenija - ZDA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na pripravljalnem turnirju za evropsko prvenstvo, Wagnerjevem memorialu v Krakovu, zasedla zadnje mesto. Po porazih s Poljsko in Francijo jo je v zadnjem krogu premagala še reprezentanca ZDA, ki je bila boljša s 3:2 (-28, 26, -17, 19, 11).

Slovenija - ZDA
Slovenija - ZDA
FOTO: Profimedia

Slovenci so v prvih treh nizih igrali z najboljšo postavo, tudi vodili z 2:1, v zadnjih dveh nizih pa so na igrišče stopili rezervisti, ki pa niso imeli možnosti. Jasno je, da slovenskemu selektorju v prvem planu ni bil rezultat, odločil se je, da možnost ponudi vsem igralcem. Je pa njegova ekipa na trenutke igrala dobro, na trenutke pa malo manj. Nihanja so bila prisotna že v prvih dveh, sicer izenačenih nizih.

V prvem so slovenski reprezentanti izničili visok zaostanek, ubranili tudi dve zaključni žogi, niz pa dobili s 30:28. V drugem so bili Slovenci tisti, ki so večji del vodili. Tekmeci so jih ujeli v končnici, niz pa se je končal z izidom 26:28. S slovenske strani je bil tretji niz najboljši. Američani so se v njem držali do izida 9:9, nato pa so z dobrimi servisi Slovenci ušli, po asu Nika Mujanovića je bilo na semaforju 20:13 in jasno je bilo, da bo Slovenija spet vodila.

Nik Mujanović in strateg Fabio Soli
Nik Mujanović in strateg Fabio Soli
FOTO: Profimedia

V zadnjih dveh nizih so v igro prišli Nejc Najdič, Grega Okroglič, Luka Marovt, Klemen Šen, Janez Janž Kržič, Sašo Štalekar, na igrišču je ostal Rok Bračko, mlada postava pa je imela preveč težav v napadu, da bi lahko računala na ugodnejši izid.

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30. 08. 2026 17.17
V resnih tekmah plbo to vse 3 :0
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