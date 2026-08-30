Slovenski odbojkarji pripravljalni turnir končali na zadnjem mestu

Slovenci so v prvih treh nizih igrali z najboljšo postavo, tudi vodili z 2:1, v zadnjih dveh nizih pa so na igrišče stopili rezervisti, ki pa niso imeli možnosti. Jasno je, da slovenskemu selektorju v prvem planu ni bil rezultat, odločil se je, da možnost ponudi vsem igralcem. Je pa njegova ekipa na trenutke igrala dobro, na trenutke pa malo manj. Nihanja so bila prisotna že v prvih dveh, sicer izenačenih nizih.

V prvem so slovenski reprezentanti izničili visok zaostanek, ubranili tudi dve zaključni žogi, niz pa dobili s 30:28. V drugem so bili Slovenci tisti, ki so večji del vodili. Tekmeci so jih ujeli v končnici, niz pa se je končal z izidom 26:28. S slovenske strani je bil tretji niz najboljši. Američani so se v njem držali do izida 9:9, nato pa so z dobrimi servisi Slovenci ušli, po asu Nika Mujanovića je bilo na semaforju 20:13 in jasno je bilo, da bo Slovenija spet vodila.