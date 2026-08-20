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Odbojkarji sklenili pripravljalno turnejo v Beogradu z remijem

Beograd, 20. 08. 2026 21.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Srbija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi danes razšli z rezultatom 2:2 (-20, -22, 20, 23), je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

Slovenski odbojkarji so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, v petek pa se že vračajo v Slovenijo. Po uvodnem obračunu, v katerem so bili uspešnejši varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja, sta se reprezentanci danes srečali še drugič. Za razliko od sredinega dvoboja je slovenski selektor Fabio Soli tokrat lahko računal tudi na izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, med 14 igralcev pa je uvrstil tudi Jošta Kržiča, medtem ko je nekaj počitka namenil Roku Možiču.

Slovenija - Srbija
Slovenija - Srbija
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska izbrana vrsta je bila za razliko od prve tekme prepričljivejša tako v prvem nizu, ki ga je dobila z rezultatom 25:20, kot tudi v drugem, ko je slavila s 25:22. Slovenci so v uvodih nizov nekaj več prostora dopustili nasprotnikom, nato pa v drugi polovici potek obeh nizov preobrnili v svojo korist.

V tretjem in četrtem nizu je italijanski strateg na slovenski klopi več priložnosti namenil mlajšim igralcem, boljšo predstavo pa so prikazali srbski odbojkarji, ki so tretji niz dobili s 25:20. Nekoliko bolj napeto je bilo v četrtem, ki so ga Srbi dobili s 25:23.

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V slovenski vrsti je bil najbolj učinkovit Klemen Šen s 17 točkami, 11 jih je dosegel Alen Pajenk, Nik Mujanović pa 10. Po devet točk sta prispevala Rok Bračko in Jan Kozamernik, po osem pa Luka Marovt in Janž Janez Kržič.

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Slovence že kmalu čakajo novi pripravljalni izzivi. Ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu. Na turnirju bodo tekmeci domačini, Američani in Francozi. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni po vrsti pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo.

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