Odbojkarji sklenili pripravljalno turnejo v Beogradu z remijem

Slovenski odbojkarji so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, v petek pa se že vračajo v Slovenijo. Po uvodnem obračunu, v katerem so bili uspešnejši varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja , sta se reprezentanci danes srečali še drugič. Za razliko od sredinega dvoboja je slovenski selektor Fabio Soli tokrat lahko računal tudi na izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka , med 14 igralcev pa je uvrstil tudi Jošta Kržiča , medtem ko je nekaj počitka namenil Roku Možiču .

Slovenska izbrana vrsta je bila za razliko od prve tekme prepričljivejša tako v prvem nizu, ki ga je dobila z rezultatom 25:20, kot tudi v drugem, ko je slavila s 25:22. Slovenci so v uvodih nizov nekaj več prostora dopustili nasprotnikom, nato pa v drugi polovici potek obeh nizov preobrnili v svojo korist.

V tretjem in četrtem nizu je italijanski strateg na slovenski klopi več priložnosti namenil mlajšim igralcem, boljšo predstavo pa so prikazali srbski odbojkarji, ki so tretji niz dobili s 25:20. Nekoliko bolj napeto je bilo v četrtem, ki so ga Srbi dobili s 25:23.