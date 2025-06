Slovenski odbojkarji slavili tudi proti Iranu

Varovanci novega selektorja, Italijana Fabia Solija, so drugo tekmo v Riu začeli v malce spremenjeni postavi. Tokrat sta počivala Tonček Štern in Tine Urnaut, namesto njiju pa sta začela Nik Mujanović in Luka Marovt.

Ob Mujanoviću in Marovtu so dvoboj začeli še blokerja Jan Kozamernik in Sašo Štalekar, sprejemalec Rok Možič, na mestu podajalca je bil znova mladi Nejc Najdič. Prosti igralec je bil na svoj rojstni dan Jani Kovačič.

Predvsem Mujanović pa je bil tisti, ki je polnil statistične stolpce in dvoboj končal s kar 30 točkami. Od tega jih je 23 dosegel z uspešnimi napadi, štiri z bloki, dodal pa je še tri ase. Po izgubljenem prvem nizu je mladi slovenski korektor v naslednjih treh nanizal kar 23 točk.

V prvem delu so Slovenci na začetku še držali stik z Iranci, a so si ti hitro priigrali veliko prednost in jo tudi zadržali. Neustavljiva sta bila predvsem Amirhosein Esfandiar s šestimi in Bardia Sadat s štirimi točkami.

Nato se je v tesnem drugem in bolj mirnem tretjem nizu vse obrnilo na slovensko stran, odlično pa je delovala predvsem naveza Rok Možič-Mujanović.