Slovenski odbojkarji so v Ljubljani začeli priprave na Ligo narodov

Prvi turnir bodo Slovenci igrali med 22. in 26. majem v Antalyi, kjer se bodo merili z Nizozemsko, Francijo, Kanado in Poljsko. Reprezentanca se bo nato iz Turčije podala na Japonsko, ki bo drugi turnir gostila med 5. in 9. junijem. V Fukuoki bodo slovenskim odbojkarjem nasproti stali Turki, Brazilci, Japonci in Bolgari.

V slovenskem taboru se vsi igralci, ki so se tudi tokrat z veseljem odzvali vabilu v izbrano vrsto, zavedajo, kako pomembna sezona je pred njimi.

"Vemo, kaj je pred nami, in trenutno smo osredotočeni le na ligo narodov in na prvi turnir v Turčiji. Napornih štirinajst dni je pred nami in v tem kratkem času moramo priti na tisto raven, na kateri želimo biti, in narediti dober rezultat že na prvem turnirju. Šele potem bomo razmišljali naprej, o tistem glavnem cilju," je dejal podajalec Dejan Vinčić.

"Kemija pri nas nikoli ni bila problem, že danes je selektor lepo povedal, na kaj se bomo osredotočili in da bomo takoj začeli z igro šest na šest. Nimamo dosti časa, vsekakor bo v ospredju posvečanje vsaki malenkosti in to je tisto, kar na koncu dela razliko. Tu moramo biti najboljši in mislim, da je ob tem najbolj važno še, da ostanemo zdravi in da gremo res v popolni zasedbi na turnirje," je še dodal dolgoletni reprezentančni podajalec Dejan Vinčić.

Po letu premora zaradi poškodbe se v reprezentanco vrača tudi odlični korektor Tonček Štern, ki ima za seboj uspešno sezono v dresu grškega Olympiakosa. "Lani me zaradi poškodbe ni bilo z reprezentanco, vsi vemo, zakaj. Bilo je zelo težko gledati s kavča, tako da sem res komaj čakal, da se vrnem med te fante, saj vsi vemo, kakšno vzdušje je v reprezentanci, kakšna ekipa smo," je dejal korektor slovenske reprezentance.

Cretu ima na pripravah za zdaj na voljo 16 odbojkarjev, podajalce Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića ter srednje blokerje Alena Pajenka, Saša Štalekarja in Janža Janeza Kržiča. Na mestu sprejemalca so se na prvem treningu zbrali Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Matej Kök, Žiga Štern, Rok Bračko in novinec v izbrani vrsti Luka Marovt, v vlogi prostih igralcev pa sta Jani Kovačič in Urban Toman.

Srednji bloker Jan Kozamernik, ki je v nedeljo s Trentinom osvojil prestižno Ligo prvakov, se bo reprezentanci priključil v četrtek, začetek priprav in tudi Lige narodov pa bo zaradi operacije gležnja izpustil sprejemalec Rok Možič.

"Več kot vesel sem, da smo spet skupaj. Za nami je pet neverjetnih mesecev v lanskem letu, skozi zadnji dve leti pa so ti fantje postali kar del moje družine. Zdaj sta pred nami dva tedna, ki ju bomo v veliki meri posvetili telesni pripravi in moči. Trenirali bomo s srednjo in tudi visoko intenzivnostjo, nato pa v drugem tednu to le še stopnjevali," je dejal romunski strateg na slovenski klopi.