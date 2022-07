Slovenski odbojkarji v Gdansku pred zahtevno nalogo

Tudi prihodnost ne le slovenske, temveč tudi svetovne odbojke Rok Možič meni, da bo uvodna tekma s Srbi že kar odločilnega pomena v boju za preboj na zaključni turnir.

"Že na zadnjih dveh turnirjih nam ni bilo lahko, zdaj pa nam bo še težje. Edino, kar je dobro, je to, da je potovanje kratko in da smo zdaj že prilagojeni na evropski čas in okolje. A tudi zaradi prejšnjih pogojev ne moremo iskati izgovorov za to, da smo igrali, kakor pač smo. Osebno upam in verjamem, da smo se iz teh turnirjev kaj naučili. Lažje nam bo z vidika, da smo v polni postavi, saj kdor koli manjka, se tej reprezentanci v neki meri pozna. To, da smo kompletni, je naše močno orožje, poleg tega pa smo vselej, ko nam je bilo težko, odigrali dobro in prepričan sem, da bo tudi tokrat tako. Z glavo in fokusom gremo na prvo tekmo proti Srbiji, ki je po mojem mnenju za nas najbolj pomembna," pravi izjemno nadarjeni Mariborčan.

Selektor Lebedew je tudi v Gdansk odpeljal 14 odbojkarjev. Doma ostajajo Jan Klobučar, Črtomir Bošnjak in Sašo Štalekar, v ekipo se vračata Mitja Gasparini in Matic Videčnik, ki sta turnir na Filipinih izpustila, prvič v letošnji sezoni pa bomo v slovenskem dresu spremljali Klemna Čebulja.

Reprezentanco Slovenije bodo na tretjem turnirju elitne Lige narodov predstavljali naslednji odbojkarji: Dejan Vinčič, Gregor Ropret (podajalca), Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern (sprejemalci), Tonček Štern, Mitja Gasparini (korektorja), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik (srednji blokerji), Jani Kovačič in Alan Košenina (prosta igralca).