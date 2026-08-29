Slovenski odbojkarji v Krakovu pokleknili še pred Francozi

Slovenci so nastopili skoraj brez vseh najboljših igralcev, selektor je priložnost ponudil rezervnim igralcem. Tako so večino tekme odigrali Klemen Šen, Luka Marolt, Rok Bračko, Gregor Okroglič, Janez Janž Kržič, Nejc Najdič, povprečno starost pa je višal Alen Pajenk.
"Pomembno je bilo, da smo včeraj in danes na igrišču videli vse igralce. V primerjavi z včerajšnjo tekmo smo danes začeli agresivno, pritiskali smo s servisom in mislim, da smo odigrali zelo dober prvi niz. V nadaljevanju smo imeli težave v napadu in pri doseganju točk za menjavo. Zadovoljen in vesel sem, kako so fantje danes servirali, saj so šele v zadnjem nizu začeli izgubljati moč in energijo ter posledično nadzor nad servisom. Še enkrat ponavljam, da sem vesel, kako so opravili to nalogo, saj sem jih prosil, naj tvegajo nekoliko več, kot bi sicer, da lahko ugotovimo, kje so trenutno naše meje. Na evropskem prvenstvu bomo zagotovo potrebovali dober ritem in kakovosten servis. Na tem delamo tako na treningih kot tudi na takšnih prijateljskih tekmah," je povedal selektor Fabio Soli.
"Današnja sicer ni bila zgolj prijateljska, saj je bilo okoli nas ogromno gledalcev in navijačev. Gre za izjemno okolje, v katerem lahko igramo na svojih mejah. Na nek način smo danes odigrali dobro tekmo, prav tako včeraj, seveda pa nisem popolnoma zadovoljen, saj verjamem, da se lahko še izboljšamo," je zaključil Soli.
Slovenska vrsta je gladko dobila prvi niz, ko pa so olimpijski prvaki, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, ujeli ritem, so bili slovenski mladci brez možnosti. V drugem nizu so sicer še držali do izida 13:13, ko pa so jim Francozi ušli, jih niso več mogli ujeti. Tretji niz je bil s slovenske strani najslabši, v četrtem so se rahlo pobrali, a tekmeci v končnici niso dovolili, da bi jih ujeli. V nedeljo bodo imeli Slovenci novo priložnost z Američani.
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