Slovenski odbojkarji v Krakovu pokleknili še pred Francozi

Slovenci so nastopili skoraj brez vseh najboljših igralcev, selektor je priložnost ponudil rezervnim igralcem. Tako so večino tekme odigrali Klemen Šen, Luka Marolt, Rok Bračko, Gregor Okroglič, Janez Janž Kržič, Nejc Najdič, povprečno starost pa je višal Alen Pajenk.

"Pomembno je bilo, da smo včeraj in danes na igrišču videli vse igralce. V primerjavi z včerajšnjo tekmo smo danes začeli agresivno, pritiskali smo s servisom in mislim, da smo odigrali zelo dober prvi niz. V nadaljevanju smo imeli težave v napadu in pri doseganju točk za menjavo. Zadovoljen in vesel sem, kako so fantje danes servirali, saj so šele v zadnjem nizu začeli izgubljati moč in energijo ter posledično nadzor nad servisom. Še enkrat ponavljam, da sem vesel, kako so opravili to nalogo, saj sem jih prosil, naj tvegajo nekoliko več, kot bi sicer, da lahko ugotovimo, kje so trenutno naše meje. Na evropskem prvenstvu bomo zagotovo potrebovali dober ritem in kakovosten servis. Na tem delamo tako na treningih kot tudi na takšnih prijateljskih tekmah," je povedal selektor Fabio Soli.