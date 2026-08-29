Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski odbojkarji v Krakovu pokleknili še pred Francozi

Krakov, 29. 08. 2026 17.12 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
Ju.R STA
Slovenski odbojkarji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem ko jih je v prvem krogu tesno s 3:2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Gheorgheja Cretuja boljši še Francozi, ki so povedli s 3:1.

Slovenski odbojkarji
Slovenski odbojkarji
FOTO: OZS

Slovenci so nastopili skoraj brez vseh najboljših igralcev, selektor je priložnost ponudil rezervnim igralcem. Tako so večino tekme odigrali Klemen Šen, Luka Marolt, Rok Bračko, Gregor Okroglič, Janez Janž Kržič, Nejc Najdič, povprečno starost pa je višal Alen Pajenk.

"Pomembno je bilo, da smo včeraj in danes na igrišču videli vse igralce. V primerjavi z včerajšnjo tekmo smo danes začeli agresivno, pritiskali smo s servisom in mislim, da smo odigrali zelo dober prvi niz. V nadaljevanju smo imeli težave v napadu in pri doseganju točk za menjavo. Zadovoljen in vesel sem, kako so fantje danes servirali, saj so šele v zadnjem nizu začeli izgubljati moč in energijo ter posledično nadzor nad servisom. Še enkrat ponavljam, da sem vesel, kako so opravili to nalogo, saj sem jih prosil, naj tvegajo nekoliko več, kot bi sicer, da lahko ugotovimo, kje so trenutno naše meje. Na evropskem prvenstvu bomo zagotovo potrebovali dober ritem in kakovosten servis. Na tem delamo tako na treningih kot tudi na takšnih prijateljskih tekmah," je povedal selektor Fabio Soli.

Slovenski odbojkarji
Slovenski odbojkarji
FOTO: OZS

"Današnja sicer ni bila zgolj prijateljska, saj je bilo okoli nas ogromno gledalcev in navijačev. Gre za izjemno okolje, v katerem lahko igramo na svojih mejah. Na nek način smo danes odigrali dobro tekmo, prav tako včeraj, seveda pa nisem popolnoma zadovoljen, saj verjamem, da se lahko še izboljšamo," je zaključil Soli.

Preberi še Slovenski odbojkarji v pripravah na EP izgubili proti srbskim

Slovenska vrsta je gladko dobila prvi niz, ko pa so olimpijski prvaki, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, ujeli ritem, so bili slovenski mladci brez možnosti. V drugem nizu so sicer še držali do izida 13:13, ko pa so jim Francozi ušli, jih niso več mogli ujeti. Tretji niz je bil s slovenske strani najslabši, v četrtem so se rahlo pobrali, a tekmeci v končnici niso dovolili, da bi jih ujeli. V nedeljo bodo imeli Slovenci novo priložnost z Američani.

Alen Pajenk odbojka Andrea Giani Rok Bračko

Colorado zaklenil svojega superzvezdnika, Makar bogatejši za 163 milijonov

24ur.com Slovenke pričakovano gladko izgubile s Poljakinjami
24ur.com Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Poljakinjam
24ur.com Slovenski hokejisti še drugič tesno izgubili s Francozi
24ur.com Slovenski hokejisti za konec turnirja boljši od Italije
24ur.com V tretje gre rado: Poljaki so se maščevali Slovencem in se uvrstili v veliki finale
24ur.com Visok poraz razglašene Slovenije v Baslu
24ur.com Slovenski hokejisti tokrat morali priznati premoč Italijanom
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pa kaj
29. 08. 2026 18.50
Cretuja? a ni ta tip na klopi neke Srbije? Pismo no..pa kdo pise te clanke??
Odgovori
0 0
Xmmx
29. 08. 2026 18.43
Na epju bodo te tekme na 3:0
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
dominvrt
Portal
Ustvarite lastno mini farmo gob
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Chips
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907