Slovenski odbojkarji v bitki za novo odličje zaostajajo 1:0 proti Poljakom

Slovenijo in Poljsko je marsikdo videl v boju za prvo mesto. Ekipi sta v rednem delu zasedli prvo in drugo mesto, a sta obe izgubili polfinalni obračun v Lodžu. Slovenija je izgubila proti Japonski, ki je bila od nje edina boljša tudi v rednem delu, Poljska pa je morala priznati premoč Franciji.

Slovenija je na zadnjih medsebojnih tekmah praviloma uspešnejša od Poljske. Premagala jo je v rednem delu, imajo pa od takrat Poljaki nekoliko spremenjeno postavo. Nekaj igralcev manjka, nekaj pa se jih je vrnilo v ekipo na čelu z zvezdnikom Wilfredom Leonom. Na tekmah za tretje mesto ne odloča samo kakovost, a tudi mentalna moč po razočaranju v polfinalu. Kdor bo prej pozabil na razočaranje, bo v prednosti, je pa zagotovo poljska ekipa nekoliko bolj sveža, pomagali ji bodo tudi navijači, tako da izbrance Gheorgheja Cretuja čaka težko delo.

Slovenci sicer imajo nekaj izkušenj s tekmami za tretje mesto. Leta 2021 so v Ligi narodov mali finale izgubili proti Franciji, leto pozneje na svetovnem so bili neuspešni proti Braziliji, lani na evropskem prvenstvu pa so Francijo premagali.