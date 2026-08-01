Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski odbojkarji za bron z neugodnimi Japonci

Ningbo, 01. 08. 2026 16.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
ZDA - Japonska

Moška odbojkarska reprezentanca ZDA je po tesni zmagi nad Japonsko s 3:2 (19, -23, -29, 19, 13) drugi finalist letošnje elitne lige narodov. Na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju se bodo Američani v nedeljo merili s Poljaki. Slovenski odbojkarji, ki so danes morali priznati premoč Poljski, se bodo v boju za bron pomerili z Japonci.

ZDA - Japonska
ZDA - Japonska
FOTO: VNL

V izenačenem drugem polfinalnem obračunu so Američani sredi prvega niza izničili japonsko prednost in v končnici zaigrali precej bolje za vodstvo z 1:0. V drugem so vseskozi vodili azijski odbojkarji, čeprav so jim Američani vse do konca dihali za ovratnik, a tokrat preobrata niso zmogli. Tudi tretji niz je bil povsem izenačen, Japonci pa so bolje odigrali končnico in povedli z 2:1 v nizih.

V četrtem so znova na plin pritisnili odbojkarji ZDA, imeli praktično skozi celoten niz nadzor nad igro in prednost zadržali vse do konca. V izenačenem petem nizu so bili Američani dolgo časa za malenkost spredaj, Japonci so vmes za trenutek povedli pri 12:11, a so Američani poskrbeli za nov preobrat in storili dovolj, da so ujeli vstopnico za finale.

ZDA - Japonska
ZDA - Japonska
FOTO: VNL

Američani so Japoncem zadali sploh prvi poraz v letošnji sezoni lige narodov in se bodo za končno slavje v svojem četrtem finalu po porazih v letih 2019, 2022 in 2023 v nedeljo merili s Poljaki, ki so jih premagali prav v finalu pred tremi leti. Poljaki, najboljša reprezentanca na svetovni lestvici, so tudi branilci naslova, po letih 2023 in 2025 pa bodo lovili rekorden tretji naslov v ligi, s katerim bi pobegnili dvakratnim prvakom Francozom in Rusom.

Preberi še Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

Japonci, ki so doslej v finalu lige narodov igrali pred dvema letoma, ko so izgubili s Francozi, se bodo za bronasto odličje merili s slovensko izbrano vrsto. Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so bili danes v polfinalu brez pravih možnosti proti kakovostni poljski ekipi. Slovenski odbojkarji bodo v nedeljo še četrtič v šestih sezonah igrali za bron in bodo lovili prvo medaljo v tem tekmovanju. Doslej so že trikrat igrali tekmo za tretje mesto, a v letih 2021, 2024 in 2025 ostali praznih rok.

Dvoboj Slovenije in Japonske se bo v nedeljo začel ob 9.40 po slovenskem času, finale med Poljsko in ZDA bo ob 13.30.

zda japonska liga narodov polfinale

Sloviti nepalski alpinist umrl po plazu v Pakistanu

24ur.com V finalu lige narodov Poljaki in Američani
24ur.com Slovenci danes z domačini Japonci za biti ali ne biti
24ur.com Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomerili s Poljsko
24ur.com Lebedew: Zadnji krog bo odločal o uvrstitvi na zaključni turnir, zato nas čaka še veliko dela
24ur.com Slovenski odbojkarji po preobratu do preboja v polfinale lige narodov
24ur.com Poljaki zadnji polfinalisti lige narodov
24ur.com Po uresničitev olimpijskih sanj na Japonsko in Poljsko
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
zadovoljna
Portal
Pri 53 je v kopalkah videti bolje kot marsikatera 20-letnica
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil
Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
dominvrt
Portal
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881