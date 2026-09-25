Slovenski odbojkarji proti Poljski za finale evropskega prvenstva

Slovenija se je med najboljše štiri evropske reprezentance uvrstila že petič na zadnjih šestih prvenstvih. Na dosedanjih turnirjih je trikrat osvojila srebrno medaljo, in sicer leta 2015, 2019 in 2021, pred dvema letoma pa je prišla do brona. Leta 2017 se je njena pot končala v četrtfinalu. Ekipa pod vodstvom italijanskega selektorja Fabia Solija je letos uspešno nastopala tudi v ligi narodov, kjer je osvojila zgodovinsko bronasto odličje.

Slovence čaka izjemno kakovosten tekmec. Poljska je aktualni evropski prvak in trenutno vodi na svetovni lestvici. Na prvenstvu pred tremi leti je v finalu s 3:0 ugnala Italijo, v polfinalu pa je bila s 3:1 boljša od Slovenije. Poljaki so bili na prvenstvih leta 2019 in 2021 tretji, evropski prvaki pa so postali tudi leta 2009. Poleg tega imajo v svoji zbirki tri naslove svetovnih prvakov, trikrat so osvojili ligo narodov, na zadnjih olimpijskih igrah pa so prišli do srebrne medalje.