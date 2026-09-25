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Slovenski odbojkarji proti Poljski za finale evropskega prvenstva

Milano, 25. 09. 2026 15.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Slovenija - Belgija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 17. uri v milanskem Unipol Forumu stopila na parket v boju za mesto v finalu evropskega prvenstva. Nasproti ji bo stala Poljska, s katero se Slovenci v polfinalu evropskega prvenstva srečujejo že drugič v zadnjih treh prvenstvih.

Slovenija se je med najboljše štiri evropske reprezentance uvrstila že petič na zadnjih šestih prvenstvih. Na dosedanjih turnirjih je trikrat osvojila srebrno medaljo, in sicer leta 2015, 2019 in 2021, pred dvema letoma pa je prišla do brona. Leta 2017 se je njena pot končala v četrtfinalu. Ekipa pod vodstvom italijanskega selektorja Fabia Solija je letos uspešno nastopala tudi v ligi narodov, kjer je osvojila zgodovinsko bronasto odličje.

Slovence čaka izjemno kakovosten tekmec. Poljska je aktualni evropski prvak in trenutno vodi na svetovni lestvici. Na prvenstvu pred tremi leti je v finalu s 3:0 ugnala Italijo, v polfinalu pa je bila s 3:1 boljša od Slovenije. Poljaki so bili na prvenstvih leta 2019 in 2021 tretji, evropski prvaki pa so postali tudi leta 2009. Poleg tega imajo v svoji zbirki tri naslove svetovnih prvakov, trikrat so osvojili ligo narodov, na zadnjih olimpijskih igrah pa so prišli do srebrne medalje.

Obe reprezentanci se med seboj zelo dobro poznata. V letošnji ligi narodov sta se srečali dvakrat. Prvi obračun je s 3:2 pripadel Sloveniji, v polfinalu istega tekmovanja pa je Poljska odgovorila z zmago 3:0. Ekipi sta se nato pomerili še na pripravljalnem turnirju v Krakovu, kjer so bili Poljaki uspešnejši s 3:2.

Slovenci so na letošnjem evropskem prvenstvu najprej uspešno opravili skupinski del v Modeni. V izločilnih bojih so v Torinu brez izgubljenega niza izločili Srbijo in Belgijo, obakrat s 3:0. Poljska je v skupini B zmagala na prvih štirih tekmah s 3:0, nato pa je v zadnjem obračunu tesno izgubila proti domači Bolgariji z 2:3. V nadaljevanju prvenstva je brez večjih težav premagala Latvijo in Nemčijo, obakrat s 3:0.

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Današnji polfinale ima za obe reprezentanci še dodatno težo. Evropsko prvenstvo namreč prinaša tudi možnost uvrstitve na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. Vse štiri polfinalistke pa so si že zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu 2027. Poljska ima mesto zagotovljeno kot gostiteljica, Slovenija, Francija in Finska pa so si nastop priborile z uvrstitvijo med najboljše evropske reprezentance.

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