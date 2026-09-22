Slovenski pikadist šokiral trikratnega svetovnega prvaka

Za 111. igralca sveta je to zagotovo zmaga življenja. Trikratnega svetovnega prvaka je izločil že v prvem krogu turnirja. Pratnemer je do zmage prišel kljub nižjemu povprečju kot Nizozemec, vendar je bil v ključnih trenutkih bolj zbran in natančen ter dvoboj dobil s 6:3. Nizozemec je v povprečju dosegal 89,53 točke na tri puščice, medtem ko je Slovenec imel povprečje 83,81.
37-letni Nizozemec je trenutno deseti igralec svetovne lestvice, vendar je v zelo kratkem času zabeležil že drugi poraz na domačih tleh. Legendarni van Gerwen velja za enega najuspešnejših pikadistov, saj je trikrat postal svetovni prvak, šestkrat pa je osvojil tudi World Series of Darts Finals.
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