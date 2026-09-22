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Slovenski pikadist šokiral trikratnega svetovnega prvaka

Ljubljana, 22. 09. 2026 17.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Benjamin Pratnemer

Slovenski pikadist Benjamin Pratnemer je na turnirju Players Championship v Den Boschu pripravil prvorazredno senzacijo. V prvem krogu turnirja je izločil enega izmed največjih zvezdnikov pikada Michaela van Gerwena s 6:3.

Za 111. igralca sveta je to zagotovo zmaga življenja. Trikratnega svetovnega prvaka je izločil že v prvem krogu turnirja. Pratnemer je do zmage prišel kljub nižjemu povprečju kot Nizozemec, vendar je bil v ključnih trenutkih bolj zbran in natančen ter dvoboj dobil s 6:3. Nizozemec je v povprečju dosegal 89,53 točke na tri puščice, medtem ko je Slovenec imel povprečje 83,81.

Benjamin Pratnemer
Benjamin Pratnemer
FOTO: Profimedia

37-letni Nizozemec je trenutno deseti igralec svetovne lestvice, vendar je v zelo kratkem času zabeležil že drugi poraz na domačih tleh. Legendarni van Gerwen velja za enega najuspešnejših pikadistov, saj je trikrat postal svetovni prvak, šestkrat pa je osvojil tudi World Series of Darts Finals.

Michael van Gerwen
Michael van Gerwen
FOTO: Profimedia
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Benjamin Pratnemer Michael van Gerwen pikado Players Championship šport

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