Slovenski pikadist šokiral trikratnega svetovnega prvaka

Za 111. igralca sveta je to zagotovo zmaga življenja. Trikratnega svetovnega prvaka je izločil že v prvem krogu turnirja. Pratnemer je do zmage prišel kljub nižjemu povprečju kot Nizozemec, vendar je bil v ključnih trenutkih bolj zbran in natančen ter dvoboj dobil s 6:3. Nizozemec je v povprečju dosegal 89,53 točke na tri puščice, medtem ko je Slovenec imel povprečje 83,81.