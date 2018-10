Slovenski podmladek na ogled postavil medalje

Slovenske kolajne na mladinskim olimpijskih igrah v Buenos Airesu:



Zlato:

Kaja Juvan, tenis, posamezno in dvojice (Iga Swiatek, Poljska)

Lan Tominc, kajak, slalom

Srebro:

Vita Lukan, športno plezanje

Toni Vodišek, kajtanje

Bron:

Tina Čelik, plavanje, 50 m prsno

Neža Klančar, plavanje, 50 m prosto in 100 m prosto

Metka Lobnik, judo, do 78 kg in ekipno

košarka 3x3 (Dan Osrečki, Erik Groznik, Adrian Hirschmann,Jan Razdevšek)