Slovenski prvaki dobili nasprotnike v futsal Ligi prvakov

Žreb je Vrhničanom v predkrogu namenil švedski Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. Turnir bo odigran na Švedskem. Zmagovalec skupine bo napredoval v glavni del, kjer Vrhniko v primeru uspeha čaka nastop v skupini 8 - ukrajinska Hit Kyiv in Aurora ter zmagovalec skupine, v kateri se bodo merili armenski Yerevan, severnomakedonska FORCA, Encamp iz Andore in Murata iz San Marina.

Enega izmed turnirjev v predkrogu bo gostila tudi avstrijska ekipa Ljuti Krajišnici, ki je v lanski sezoni osvojila avstrijsko prvenstvo. V ekipi nastopajo tudi Slovenci Mak Karabegović , Tadej Žagar Knez in Seid Suljkanović . Slednji se bodo pomerili z Arazom iz Azerbajdžana, škotskim Saltiresom in Sparto iz Belfasta.

Letošnja Liga prvakov ima spremenjen format tekmovanja. Ohranili so predkrog in glavni del, namesto elitnega dela pa so uvedli osmino finala in četrtfinale. Tekmovanje se bo končalo s finalnim turnirjem.