Slovenski prvaki ponosni na sezono v Evropi: Cilj je dosežen in presežen

"Proti verjetno kar prvemu favoritu turnirja smo pokazali dobro igro. Vedeli smo, da bo težko. Igrali smo proti vrhunski ekipi z brazilskimi in španskimi reprezentanti. Menim, da smo odigrali dobro, predvsem pa nismo nabijali žoge, ampak smo igrali," je po poročanju spletne strani Futsal.si dejal kapetan Dobovca Rok Mordej.

"Barcelona je bila boljša, zasluženo je zmagala. Dobro smo jim parirali in dokazali, da smo zasluženo na finalnem turnirju. Se je pa videla razlika v kakovosti in številu enot treninga. A to niso izgovori," je dodal Mordej: "Slovenski futsal je naredil korak naprej in pokazal, da lahko parira najboljšim."

Čujec: Upam, da se tukaj ne ustavimo

Žal soigralcem v Zadru zaradi rumenega kartona ni mogel pomagati izkušeni Kristjan Čujec, edini, ki je v taboru državnih prvakov v preteklosti že igral na finalnem turnirju četverice.

"Na tribuni je bilo bolj živčno, kot je to po navadi. Videl pa sem, da smo dobro parirali Barceloni, na koncu pa nam je zmanjkalo malce moči. Celotna tekma je bila na nivoju. V teh dneh je bilo večkrat slišati, kaj bi bilo, če bi igral. A lahko rečem, da so soigralci pokazali karakter in odlično opravili delo. Za pristop jim lahko čestitam!"je dejal še en slovenski reprezentant v vrstah Dobovca in dodal: "Cilj je dosežen in presežen. Upam, da se tukaj ne ustavimo in da drugo leto spet iščemo pot na zaključni turnir."

Teo Turk, eden najboljših posameznikov aktualne sezone, pa je pristavil: "To je bila tekma življenja. Borili smo se po najboljših močeh. Nimamo si česa očitati. Bili so boljši. Nam je zmanjkalo tisto malo kakovosti, ki naredi razliko."