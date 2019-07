Slovenski raftarji so se iz Banje Luke vrnili z dvema naslovoma evropskih prvakov

S tekmami v spustu se je končalo letošnje evropsko prvenstvo v raftingu, ki je potekalo na reki Vrbas. V Banja Luki so Slovenijo zastopale tri posadke v mlajših kategorijah. V kategoriji do 19 let dve posadki: Slovenijo 1 so zastopali veslači Rafting kluba Gimpex Straža in Slovenijo 2 mladi veslači iz Krškega. V kategoriji mlajših članov do 23 let pa je Slovenijo zastopala starejša ekipa straškega Gimpexa.

Po treh dneh tekmovanja je v kategoriji mladinskih ekip (do 19 let) je odločitev o medaljah padla po spustu. Najbolje so startali člani Slovenije 2 in prevzeli vodstvo pred Rusijo, Češko in Slovenijo 1. Ekipe so v takšnem vrstnem redu veslale do približno polovice proge, ko so Čehi izkoristili manjšo napako Rusov in se prebili na drugo mesto. Po navodilih trenerja Marka Miheliča so člani Slovenija 1 izbrali drugačno linijo in v pičlih 300 metrih prišli na drugo mesto, povedli pa so Čehi.

Mladi Stražani se niso ozirali in niso taktizirali. Zadnjih desetih minutah so še dvignili ritem in medtem ko so druge ekipe vidno izgubljale moči so v zadnjih nekaj minutah prevzeli vodstvo in suvereno zmagali. Drugo mesto so osvojili veslači Češke in v ciljnem sprintu so se na tretje mesto prebili člani Slovenije 2. Dve kolajni za Slovenijo in tudi dvojna zmaga v skupnem seštevku.