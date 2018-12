Slovenski reprezentant iz Zagreba v najmočnejšo ligo na svetu

Rokometaši PPD Zagreba, tekmeci Celja Pivovarne Laško v Ligi prvakov, so se kljub zelo spodbudnim rezultatom v letošnji sezoni, nepričakovano znašli v velikih težavah. Razlog tiči v dejstvu, da je trener Lino Ćervar pomahal klubu v slovo, govora je že bilo o njegovem nasledniku, zaenkrat pa se zdi, da do menjave ne bo prišlo. Za popolno zmedo ugledni trener s prstom kaže na vodstvo kluba, čeprav ni povsem jasno, na koga natančno. Kljub dejstvu, da so pri hrvaškem rokometnem velikanu, ob številnih spremembah in drastičnem znižanju sredstev za sestavo moštva, na pravi poti, očitno ni vse tako, kot bi moralo biti.

Velik udarec pa so doživeli na današnji dan, ko je postalo jasno in to je že zapečateno, da jih po končani sezoni zapušča vratar Urh Kastelic. Tisti, ki je pred začetkom minule sezone, nepričakovano namesto vrnitve v Celje, odšel v Zagreb in takrat povzročil ničkoliko težav s sestavo moštva pivovarjem. Sploh takrat Branku Tamšetu, ki je računal z njim in Urbanom Lesjakom, kot z udarnim vratarskim dvojcem. Krčan je minulo sezono dokazal, da se razvija v vrhunskega vratarja, v letošnjem tekmovalnem letu samo še napreduje, zdaj pa je jasno, da bo skušal vratarsko raven še nekoliko dvignili v nemški Bundesligi. Sklenil je namreč dogovor z ambicioznim moštvom Frisch Auf Göppingen.

"Zelo sem se razveselil, da je klub pokazal interes zame, všeč mi je njihova vizija in športni cilji za prihodnost. Zame je Bundesliga, takoj za Ligo prvakov, največje tekmovanje, ki ga lahko rokometaš igra. Zato sem zelo srečen, igral bom lahko v najmočnejši ligi na svetu. Prihajam v klub z dolgoletno tradicijo, izjemnimi navijači in že komaj čakam, da začutim vzdušje v EWS Areni. Da to doživim," je po sklenitvi pogodbe povedal Kastelic. Ob tem dodajmo, da že leta na vratih nemškega velikana blesti Trboveljčan Primož Prošt.