Slovenski reprezentant v futsalu odhaja v Italijo

Denis Totošković je vrsto let standardni slovenski reprezentant.

Denis Totoškovićse je iz Litije preselil v elitno italijansko ligo Serie A v klub CDM Futsal Genova, ki s tekmo manj zaseda 14. mesto v ligi. "Javili so se, sprejel sem izziv. V Litiji so razumeli mojo situacijo," je za uradno spletno stran NZS povedal Totošković, ki je z ekipo opravil prvi trening. Ljubljančan je začel športno pot pri Iliriji, kmalu se je preselil na Ljubljano, potem je bil še član Interblocka. S futsalom je začel pri Vuku Ljubljana, ki ga je vodil Željko Pijetlovič. Totošković je v svoji karieri igral za FSK Stripy, Puntar, Litijo in Maribor ter Dobovec Pivovarno Kozel, nazadnje je bil v Litiji. Ima tri naslove državnega prvaka Slovenije.



Za slovensko člansko reprezentanco je ta 32-letni nogometaš zbral 28 tekem, dosegel je 10 golov.