Slovenski rokometaši bodo prvič v zgodovini igrali proti Kosovu

Slovensko moško rokometno reprezentanco to nedeljo čaka druga tekma kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji. Po zmagi proti Bosni in Hercegovini se bodo izbranci selektorja Uroša Zormana po robu postavili Kosovu. Obračun Slovenije in Kosova v Prištini bo prva medsebojna tekma v zgodovini.

Reprezentanca Slovenije je v četrtek uspešno vstopila v kvalifikacijske boje. Pot proti 14. nastopu na sklepnem tekmovanju stare celine je začela z zanesljivo zmago proti tekmecem iz Bosne in Hercegovine, ki so v mariborski dvorani Tabor klonil z 20:28. V skupini 7 poleg omenjenih reprezentanc nastopa še Črna gora. Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene. Slovenija se bo v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH in Kosovom. icon-expand Slovenija – Bosna in Hercegovina FOTO: Luka Kotnik Kosovo do danes še ni nastopilo na nobenem velikem rokometnem tekmovanju, nastope v teh kvalifikacijah pa je začelo s porazom proti Črni gori, ki je bila na domačem igrišču boljša z 29:20. "Reprezentanca Kosova iz leta v leto napreduje. V zadnjih kvalifikacijah je igrala zelo dobro. Morali bomo biti kar se da pazljivi, da se ne ujamemo v kakšno past. Delo na gostovanju v Prištini zagotovo ne bo lahko. Tekmo moramo odigrati na najvišji možni ravni, saj lahko le tako izpolnimo svoja pričakovanja," je pred potjo na gostovanje dejal selektor Uroš Zorman. Ta bo seznam potnikov določil v petek zvečer, ekipa pa se bo na Kosovo opravila v zgodnjih sobotnih urah prek letališča na Dunaju. PREBERI ŠE Naslednji koraki bodo najpomembnejši "Ne oziramo se na tekmeca, naš pristop mora biti vedno na kar najvišji možni ravni. Pred začetkom tega tedna smo si za cilj zastavili dve zmagi. Prvo smo dosegli, za drugo se bomo merili v nedeljo. Tokratno akcijo si želimo zaključiti uspešno," je selektorja dopolnil Jaka Malus. Znova je izpostavil osnovni dogovor iz slačilnice, po katerem je slovenska reprezentanca osredotočena predvsem v napredek svoje igre. "V Prištino se podajamo po zmago. Tekmo bo treba odigrati tako, kot znamo, brez najmanjšega podcenjevanja. Moramo igrati zase, za Slovenijo. Obračun bo tudi odlična priložnost za dodatno uigravanje naše ekipe pred januarskim svetovnim prvenstvom," pa je prepričan Blaž Blagotinšek, ki je proti zasedbi BiH presegel mejo 200 zadetkov v dresu Slovenije.